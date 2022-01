Herrera Ahuad gestiona ante Nación nuevas obras de media y alta tensión enereléctrica para Misiones

miércoles 12 de enero de 2022 | 6:05hs.

El día que la ciudad de Buenos Aires ardió con 41º de sensación térmica, el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, les explicó a funcionarios del gobierno nacional que en Misiones se viven temperaturas como éstas, pero no de manera excepcional sino en forma habitual durante gran parte del año.



En el medio de una jornada en la que el calor y los cortes de luz fueron la noticia en Buenos Aires, Herrera Ahuad explicó con lujo de detalles la necesidad de la comunidad misionera de fortalecer su tendido de redes de media y alta tensión eléctrica. No sólo para permitir aplacar el calor, sino también para ayudar al desarrollo económico y social de la provincia.



Lo primero es la energía. Si no hay luz, no hay agua porque las bombas funcionan en base a electricidad, tampoco comunicación porque los celulares necesitan recargar sus baterías, tampoco wifi para acceso a internet y la lista continúa. En ese escenario donde para casi todo se necesita primero contar con energía, el gobernador Herrera Ahuad se reunió con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, para explicar la necesidad de incluir una serie de obras de infraestructura eléctrica en la lista de obras prioritarias a ejecutar por el gobierno nacional en el año que acaba de empezar.



Obras para seguir creciendo

Hoy también habrá gestiones de Herrera Ahuad para avanzar en los llamados a licitaciones para diferentes obras de tendido de líneas de media y alta tensión para garantizar el servicio eléctrico de calidad en la tierra colorada. Se sumará a las reuniones la presidenta de Electricidad de Misiones, Virginia Kluka.



“Estamos conversando para lograr el avance en cuatro cuestiones energéticas que son clave en Misiones: las dos líneas de 132 Kv que conectan San Isidro, Alem y Oberá y la otra que une Eldorado y San Pedro. También la nueva línea 33 Kv que conecta San Vicente con San Pedro y todas las obras de modernización que necesita Puerto Iguazú, Andresito y San Antonio”, explicó a El Territorio el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.



Se trata de un conjunto de obras de tendido de líneas de alta y media tensión eléctrica que surcarán el espacio aéreo misionero. Y según se apuntó, llegarán con electricidad a lugares que hoy no tienen el servicio y con mayor potencia a otras poblaciones que cuentan con tendido eléctrico pero necesitan ampliarlo.



Con este propósito, el gobernador mantuvo ayer un encuentro con el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, para insistir en este conjunto de obras de energía que necesitan el acompañamiento financiero del gobierno central.



Se detalló que se trata de inversiones que superan los 100 millones de dólares imposibles de cargar sobre la espalda de la provincia sin ayuda de la nación.



“Todas las obras de infraestructura públicas son importantes porque benefician a las comunidades donde se las ejecutan. Pero las referidas a la energía son vitales, porque es lo que primero se necesita para un hogar, un hospital, una fábrica o una escuela” explicó el gobernador misionero.



A su vez, el mandatario provincial recordó lo sucedido en forma previa.



“Estas obras estaban incluidas en la lista de obras que acompañaban en proyecto de presupuesto nacional que no se aprobó. Por eso ahora queremos asegurar su realización porque entendemos que son infraestructuras para el presente pero con gran visión de futuro que necesitamos hacer en forma conjunta con la nación”, explicó el gobernador.

