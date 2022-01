Siguen en aumento versiones de cambio en la titularidad de la EBY

miércoles 12 de enero de 2022 | 6:04hs.

En los últimos días circularon insistentes versiones sobre un posible cambio en la conducción de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y en el medio comenzaron a circular nombres de posibles reemplazantes. Hasta ayer, según indicaron a El Territorio, el actual director ejecutivo por la Argentina, Ignacio Barrios Arrechea, siguió cumpliendo actividades en Buenos Aires, en el edificio ubicado en avenida Eduardo Madero 942. Desde el piso 21 informaron a este matutino que se lo vio cumpliendo de manera normal la agenda prevista y afirmaron que -hasta el momento- el titular de la EBY no habría recibido ningún llamado desde el Ejecutivo nacional señalando posible cambio o eventual desplazamiento.



Obviamente en los pasillos de la EBY están al tanto de las versiones que están circulando en diversos medios de comunicación del país, como también llegó a oídos del presidente de la Entidad, Barrios Arrechea, y del gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien luego de la reunión con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, hizo alusión al tema al referirse a la cuestión de gestión energética. “Estamos trabajando con el fin de lograr las inversiones en materia energética para Misiones, nos interesa sobremanera el compromiso de las entidades para resolverlos, no buscamos cargos ejecutivos sino respuestas de la entidad para el bien de los misioneros”. De esta manera, sin citar de manera específica, dejó marcada la posición del gobierno de la provincia que no está en la búsqueda ni movilizado sobre el cambio que se especula podría producirse en la EBY. Los consultados por este medio entienden que los primeros rumores habrían salido en medio de internas políticas partidarias que se están dando en Buenos Aires, pero lejos de la sede de la entidad.



De producirse el eventual cambio, Misiones incluso -especulan- correría el riesgo de quedar sin un representante en el Consejo de Administración. Lo cierto es que desde la oficina central en Buenos Aires, quienes conocen al titular de la EBY plantean que no es de los que se inclinaría por presentar su renuncia en medio de operaciones, porque responde a los lineamientos nacionales que lo ubicó en el lugar y además, entienden que no hay razones. En definitiva, esperaría las decisiones que pueda provenir del Ejecutivo Nacional que mediante decreto debe disponer si considera necesario alguna modificación en la conducción de la entidad.



Aspirantes al cargo

De hecho, Barrios Arrechea fue designado con el visto bueno de la vicepresidenta Cristina Kirchner como director ejecutivo de la EBY a través del Decreto N° 523/2020 publicado el 10 de junio en el Boletín Oficial de la Nación. Antes de oficializarse ese nombramiento -como también sucede ahora- corrió una serie de nombres como posibles ocupantes al cargo. Por entonces, en la lista de posibles reemplazantes se encontraban la misionera Suzel Vaider, también se especuló con Luis Lichowski, el ahora diputado nacional Diego Sartori, del subsecretario de Obras Públicas, Marcelo Bacigalupi, y del contador Walter Tamis, entre otros.



Ahora también hay una danza de nombres de posibles reemplazantes de Barrios Arrechea, entre los que más suenan se encuentran el ex intendente de la ciudad de Corrientes, Fabián Ríos, quien siendo ingeniero eléctrico fue designado en el 2020 como gerente de Añá Cuá, que es la obra de ampliación del ente binacional. El a su vez ex senador Ríos fue candidato a gobernador por una lista de unidad en el peronismo en las elecciones del pasado 29 de agosto. Otro de los nombres que suena es del ingeniero Fernando De Vido, actual administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad en Formosa.