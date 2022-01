Choferes de Oberá volvieron al servicio

miércoles 12 de enero de 2022 | 6:04hs.

Los usuarios del servicio del transporte urbano de pasajeros de Oberá fueron sorprendidos nuevamente ayer en horas de la mañana con un paro por tiempo indeterminado llevado adelante por los trabajadores del volante, con el aval del gremio local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).



En horas de la tarde, luego de gestiones realizadas por el intendente Pablo Hassan con el gobierno de la Provincia y con promesas de abonar el aguinaldo, los choferes levantaron la medida y volvió a normalizarse el servicio. Sin embargo, advirtieron que si la empresa no cumple, hoy podrían regresar el paro.



En comunicación con un medio local, Hassan indicó que “se hicieron gestiones con el ministro de Hacienda de Misiones -Adolfo Safrán- para lograr conseguir subsidios, pero solicitamos que se levante el paro, así llegan los fondos y se les deposita”.



El conflicto se destrabó pero los trabajadores del volante anunciaron que acatan la medida y de no cumplirse volverían a la medida de fuerza, “vamos a trabajar y esperar revisar el home banking, pero si no nos depositan, volvemos con el paro”, afirmaron.