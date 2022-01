Solicitaron la continuidad del Ahora 12 e incluir celulares 4G

miércoles 12 de enero de 2022 | 6:02hs.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) solicitó la extensión de los programas Ahora 3, 6, 12 y 18, cuyo vencimiento está fijado para el 31 de enero próximo, además de renovar el pedido para que sumen a los celulares con tecnología 4G a la lista de productos.



La importancia de los distintos programas de financiación fue puesta de manifiesto por el jefe de Comercio Interior de la entidad, Pablo Aliperti, quien precisó en declaraciones a Télam que representan “el 25% de la facturación del comercio”.



Si bien por el momento no hubo una respuesta al pedido, en la CAC descuentan que la prórroga del vencimiento será aprobada, ya que de lo contrario “va a ser complicada la actividad comercial” porque “sin Ahora 12 hay negocios que directamente se quedan sin financiamiento, no me imagino hoy una casa de electrodomésticos sin el programa", sostuvo Aliperti.



El pedido fue formulado en una nota dirigida al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en la que la entidad destaca que esas iniciativas “han resultado muy relevantes para fomentar el consumo y, por su intermedio, la producción nacional y el empleo”.



Los directivos de la cámara no sólo pidieron la extensión de la vigencia de las distintas variantes del programa de financiación con tarjeta de crédito, sino además que “se mantengan las actuales tasas de financiación”.



Casi 8 años

Con distintas variantes aplicadas a lo largo del tiempo, el programa Ahora 12 comenzó a regir en septiembre de 2014 en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, durante la gestión de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía.



En septiembre de 2020, mediante la resolución 353 de la Secretaría de Comercio Interior, se excluyó del listado de productos y servicios comprendidos por el programa a los celulares 4G, cuya reincorporación fue solicitada ahora por la Cámara de Comercio en su nota a Kulfas.



Aliperti recordó que la inclusión de esa clase de celulares ya fue reclamada “varias veces” por la CAC, y los consideró “una herramienta fundamental de conectividad” ante los cambios de usos y costumbres que representó la pandemia con el trabajo remoto y las clases a distancia que, en muchos casos, se mantiene.



En agosto de 2021 la Secretaría de Comercio Interior, por entonces a cargo de Paula Español, había extendido la vigencia del programa hasta el 31 de enero de 2022, a través de una resolución.