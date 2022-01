406 años de historia en un libro

miércoles 12 de enero de 2022 | 6:05hs.

Nuestra Señora de la Anunciación de Itapúa, Trincheras de San José, Posadas. 406 años de sucesos de la hoy capital misionera se condensan de la manera más práctica, accesible y tentadora que tiene la historia para atraernos, las efemérides.



Finalmente ya está disponible, de manera física y palpable el libro que ideó Leo Duarte para retratar los acontecimientos más importantes de esta icónica ciudad.



Tal como postula el historiador Pablo Camogli en su prólogo, las efemérides siguen siendo el ‘producto’ histórico más popular de todos. En medios, instituciones, escuelas y más, continúa ganando siempre la curiosidad de qué sucedió ‘un día como hoy’. Y permite de esta forma, abrir no sólo la caja de recuerdos sino inmensos debates políticos, sociales y de proyección que la misma historia facilita.



Conocer nuestro pasado y armar paralelismos de los acontecimientos regionales con los del país o el mundo, es una tarea que muchos emprenderán de manera más asidua gracias a esta nueva herramienta local.



En esa línea, Duarte, conocido por su pasión por el rescate de la historia y en especial por su proyecto inicial Posadas del Ayer, detalló que está gestionando con el Ministerio de Educación, la financiación de más copias del libro para poder incorporarlos a las escuelas y otros lugares de interés. Mientras tanto, hay unos 150 ejemplares disponibles para todos los estudiosos y curiosos que deseen hacerse de ‘Efemérides de la ciudad de Posadas’.



La obra abarca desde 1615 a 2021. Más allá del intenso y largo trabajo que se condensó en estas páginas, la selección de material también fue muy minuciosa. ‘



‘Seguramente muchísimas cosas faltan e incluso yo no era muy fanático de hacerlo impreso, porque nunca para de haber efemérides, entonces hoy pasa algo grande y ya queda desactualizado, pero la idea es hacer una edición por año’’, explicó Duarte.



Las fuentes consultadas para llevar adelante esta recopilación fueron diversas y además de ejemplares clave de diarios como El Territorio y El Libertador, el libro Historia Política e Institucional de Misiones, de Aníbal Cambas, y los archivos de diferentes entidades, la parte más ‘actual’ quizás se completó con la gran ayuda de vecinos colaboradores que acercaron sus historias. Así, personajes célebres de la ciudad que fallecieron en este último tiempo, por ejemplo, son recordados también en este compilado.



Si bien hoy el material está en venta, la iniciativa es que pueda llegar a todos. ‘‘Mi idea es hacer más libros con la venta de esto y poder acercar un libro para los comunicadores sociales, los medios gráficos, los diarios en internet, y más porque hoy no tienen un material así’’, entendió Duarte al esperar que el proyecto abra el apetito de saber más y que promueva nuevas búsquedas históricas o que apuntale el recuerdo.



“Más que nada que la gente se pueda acordar de alguna cosa, que pueda volver a la memoria, a algunos personajes de nuestra ciudad’’, postuló al enumerar visitas ilustres como la de Jorge Luis Borges -con una clase sobre el Martín Fierro en lo que hoy es el local comercial de San Lorenzo y San Martín o la de Antoine de Saint-Exupéry -en la inauguración de la Escuela de Aviación Civil-.



Innumerables perlitas como estas se hojearán en el libro y sorprenderán o refrescarán la memoria de muchos.



Aunque los recuerdos de las familias colaboraron, cada dato debió ser corroborado y estudiado para que se correspondiera con la fecha correcta, por eso, los diarios antiguos, siempre fechados, fueron un parámetro ideal para la recuperación de célebres hechos, correctamente.



Además de una edición actualizada periódicamente, el investigador autodidacta busca reunir bajo otra publicación las historias de las calles de Posadas. Por qué llevan el nombre que llevan, quiénes fueron los artífices de esos nombres, qué personalidad se encuentra detrás.



Rincón histórico de Misiones

Duarte en la Biblioteca Daniel Stefani, su segunda casa. Foto: Nicolás Arce

Al frente de la Biblioteca Daniel Stéfani, Leo es un referente ineludible para estudiantes, investigadores, ensayistas, escritores y todo aquel que quiera indagar sobre la memoria local y regional, en principio, aunque el extensivo material incluye censos nacionales y otros datos relevantes.



Una gran hemeroteca, vasto registro de música local, autores reconocidos y poetas casi anónimos, todos se reúnen en la Biblioteca Daniel Stefani, que siempre está al acecho para recuperar material de valor cultural, literario e histórico.



Joyas de escritores olvidados, ediciones redescubiertas en algún cajón de una mudanza comenzaron a tomar vida en este espacio sobre calle 25 de Mayo.



A todo este bagaje es que se suma ahora el libro Efemérides de la ciudad de Posadas, como un bastión más que seguramente será de permanente consulta en distintos ámbitos, desde las hazañas de ilustres figuras, luchas sanitarias que parecían haber quedado en el pasado hasta logros, homenajes y devastadores sucesos.



Con todo este destacado compendio es que también colaboró con Numy Silva en la creación de un libro sobre efemérides misioneras que pronto verá la luz y también promete despertar las ansias de entender más y más el devenir del suelo que habitamos día a día.

Para agendar

Efemérides de Posadas

El libro está disponible para la venta en la Biblioteca Daniel Stefani o contactando directamente a Leo Duarte.

Es un sumario de 406 años de historia de esta creciente capital con datos que van desde la llegada de Roque González a noviembre de 2021.