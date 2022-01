The Weeknd estrenó Gasoline

miércoles 12 de enero de 2022 | 6:00hs.

The Weeknd arrancó el 2022 con todo. La semana pasada publicó su nuevo disco ‘Dawn FM’ que tuvo muy buena respuesta por parte de la prensa especializada y los fans.



‘Take My Breath’ fue su primer corte que pudimos disfrutar a mediados del año pasado. El viernes fue el turno de ‘Sacrifice’ y en las últimas horas apareció ‘Gasoline’. El clip tiene imágenes fuertes, como al principio, con unos insectos que recorren un ojo. Varios jóvenes bailando en una discoteca y The Weeknd que aparece caracterizado de anciano, al igual que en la tapa del flamante álbum.