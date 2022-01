Se otorgan más créditos pero a su vez aumenta la morosidad

martes 11 de enero de 2022 | 10:20hs.

Las constantes subas de distintos elementos como también en los costos de los productos que integran la canasta ha empeorado la situación económica de las familias y muchos se vuelcan a la obtención de créditos para poder llegar a fin de mes.

Damián Pinto, gerente de Credi Sí, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y dijo: “Nuestro sector tiene sus pro y sus contra. Por un lado, nos vemos beneficiados, porque la gente está solicitando muchos créditos y por otro también por a mucha gente le está costando cumplir con los permisos asumidos”.

“Nosotros trabajamos para dos sectores en particular. Uno que es dirigido al comerciante y otro que son los empleados estatales. El comerciante siempre apunta a comprar mercaderías, siempre para tratar de luchar el día a día porque está muy difícil para hoy mantener un comercio abierto y lo que es el empleado estatal, sinceramente, curiosamente los días que más se trabaja son los primeros días del mes, totalmente insólito porque el último día hábil están cobrando, cómo puede ser que la primera semana o los primeros días estén todos solicitando créditos. La verdad es que el sueldo lo tienen totalmente comprometido porque está totalmente endeudada la gente lo que es el empleado en la provincia”, acentuó.

No obstante, el gerente de la casa de créditos dijo que en esta temporada, “muchos están pidiendo para vacaciones, para tomarse una semana, 10 días, 5 días o lo que puedan. Lo que es el empleado estatal o provincial obviamente que el monto que se lo otorga es proporcional a lo que están cobrando en mano, por eso los créditos no son tan altos, porque no pueden acceder a un monto demasiado grande, pero el promedio es de 25.000 pesos y lo que es comerciante, sí es un poco más, porque bueno depende del tipo de comercio y el tipo de inversión que quiera hacer, ronda en un promedio de 60.000 pesos”.

“La tasa varía dependiendo del tipo de crédito ya que tenemos diferentes pero bueno, obviamente que las tasas ya son elevadas pero rondan cerca del 100% anual y el plazo promedio son seis meses, al igual que las tarjetas de crédito la mayoría lo sacan en tres cuotas o en seis Estamos otorgando más créditos, pero también creció la morosidad”, finalizó.