La ocupación de camas de terapia promedia el 44% en Misiones

martes 11 de enero de 2022 | 8:12hs.

El sistema público de Misiones tiene una dotación de 207 camas de terapia intensiva para adultos distribuidas en diez hospitales. En base al parte de sala de situación del Ministerio de Salud Pública, 93 de esas camas estaban ocupadas por pacientes con diversas patologías, entre ellas Covid-19. Es decir, hay una ocupación del 44,93%

Ese es uno de los principales indicadores que se miran al tomar decisiones tanto en la provincia como en el país.

El Hospital Samic de Puerto Iguazú es el nosocomio con mayor cantidad de camas ocupadas. Los otros centros de salud promedian entre el 14 y el 70% de ocupación.

El mismo informe refleja que de los 207 respiradores disponibles en el sistema público de la provincia, 72 estaban siendo usados por pacientes con diversas patologías, entre ellas coronavirus. Y respecto a las camas con gas u oxígeno, en Misiones hay 474, de las cuales 129 estaban ocupadas según el último reporte.

Es decir, en un marco de mayor circulación viral del coronavirus, con apertura de fronteras y actividades económicas y recreativas, la situación en los centros de salud se mantiene estable y controlada. Lo que también refleja el impacto de la vacunación en la provincia.

Panorama epidemiológico

Respecto a la situación epidemiológica, ayer hubo otro récord de contagios en Misiones.

El parte sanitario del Ministerio de Salud Pública informó 731 casos de Covid-19 y una muerte a causa de la enfermedad.

La víctima era una mujer de 88 años, de Posadas, que no contaba con ninguna dosis de la vacuna por decisión familiar y además estaba postrada, según se indicó.

De esa manera, desde el inicio de la pandemia se cuentan 42.341 casos positivos y 720 fallecidos.

En estos diez días de enero ya se acumulan 3.950 contagios y cuatro muertes por la enfermedad. Sin embargo, esta ola tiene una diferencia crucial con la anterior y es el reflejo del avance de la campaña de vacunación. Eso se traduce en que la cantidad de personas internadas no tiene relación con la cantidad de activos.

Hasta ayer eran 3.845 las personas cursando la enfermedad, de los cuales 70 están internados en hospitales o sanatorios. Además, son 37.776 los pacientes recuperados y la tasa de recuperación llega al 90%. En tanto que la letalidad es del 1,73%.

Según el Monitor de Vacunación, en Misiones se aplicaron 835.018 primeras dosis y 641.517 personas completaron el esquema con las dos vacunas.

Otros 172.653 misioneros recibieron la dosis de refuerzo o tercera vacuna contra el coronavirus.

Otro dato no menos importante es que bajaron notablemente los decesos a causa del Covid-19 en Misiones. En todo diciembre hubo diez muertos y el último fue el 30 de ese mes, mientras que en lo que va de enero se registraron cuatro. Ninguna de estas personas estaban vacunadas y una (el último fallecido de diciembre) tenía esquema incompleto.

Parte nacional

A nivel nacional, en medio de la tercera ola generada por la llegada de la variante ómicron al país, las cifras bajaron de los 100.000 y el Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 88.352 casos de coronavirus.

En tanto, los centros de salud de todo el país registraron 51 fallecidos por la enfermedad. La cantidad de víctimas mortales desde que comenzó la pandemia es de 117.543.

Ayer eran 1.967 las personas que cursaban la enfermedad en terapia intensiva en todo el país.

La ocupación de camas a nivel nacional es del 39.1% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) llega al 40%.





Cupo para testeos sábado y domingo



El Lacmi comunicó que el centro de testeo de Covid-19, que funciona en el predio del ex Materno Neonatal de Posadas, atenderá desde las 14 hasta cubrir el cupo de 500 test los sábados y domingos. Por ello se recomienda a aquellas personas que no presentan síntomas graves que se acerquen al centro de testeo a partir de lunes a las 8, para no saturar el servicio.

Ayer, el centro de testeo rápido de Eldorado, ubicado en el ex Galpón 10, estuvo desbordado por unas 300 personas que se acercaron a hacerse la prueba de Covid. Esto luego de conocerse los datos de los casos positivos de los últimos días. “No recuerdo haber visto tanta gente tan temprano esperando”, comentó una de las promotoras de salud que trabaja en el operativo.