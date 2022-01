Ordenaron detener a sospechoso de atropellar y matar a joven tatuador

martes 11 de enero de 2022 | 5:15hs.

Tras acreditar fuera de término el dinero que debía depositar para acceder al beneficio de la exención de prisión que en su momento le otorgó el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, el titular de dicho juzgado, Roberto Sena, dispuso una orden de detención para Pablo L. (37), quien está sospechado de ser el conductor de una camioneta Nissan que el pasado 17 de octubre embistió y provocó la muerte del albañil y tatuador Alejandro Charly Acosta (22), en la localidad de Jardín América.



El acusado es investigado por escapar de la escena del hecho y abandonar al joven sobre la ruta nacional 12, quien horas más tarde, falleció en el Hospital Ramón Madariaga a causa de las graves lesiones que sufrió y cuyos familiares realizados dos marchas para pedir justicia por lo sucedido.



De acuerdo a los datos aportados por voceros que intervienen en la investigación de este hecho, la determinación judicial reciente tiene que ver con que desde el entorno del implicado no cumplieron a su debido tiempo con la entrega de los 500.000 pesos en efectivo que cubría la exención de prisión otorgada por el magistrado interviniente.



Sobre esto trascendió que al aceptar el beneficio para el conductor se notificó que este debía acreditar el dinero dentro de las siguientes 72 horas. Pero tiempo antes de que finalice ese plazo, desde la defensa del acusado se presentó un pedido de reducción del dinero ya que al parecer dijeron no poder costear esa suma.



Siempre desde el relato dado por las fuentes consultadas, ante ese requerimiento el juez Sena otorgó otras 24 horas más de tiempo para reunir el dinero. Pero tras pasar ese período y no obtener novedades, desde el Juzgado se dispuso revocar el beneficio y ordenar la detención del hombre.



Según trascendió, tras el pedido de ubicación y arresto, se supo que desde la defensa habrían cumplido con el pago, pero que por hacerlo fuera de término desde el Juzgado decidieron seguir con la determinación tomada.



Pablo L. (40) en ningún momento de la pesquisa estuvo detenido.



Si bien su vehículo fue hallado y secuestrado por efectivos policiales en un local de Puerto Rico, días después del lamentable hecho, hasta tanto se conocieran los resultados de las pericias no se podía comprobar que fuera el hombre quien guiaba el vehículo al momento de la colisión.



Fue luego de esto que desde la defensa plantearon el citado requerimiento de exención de prisión que luego no fue cumplimentado a tiempo.



Visita por el día de la madre

El siniestro se produjo sobre el kilómetro 1439 de la ruta 12. Foto: Policía de Misiones

A partir de la reconstrucción que hasta el momento se conoce sobre lo sucedido, se sabe que Charly había llegado a su Jardín América natal el pasado viernes 15 de octubre para pasar el Día de la Madre.



Los días previos estuvo trabajando en la construcción de la terminal de ómnibus de Puerto Piray, changa que le ayudaba a juntar fondos para continuar con su hobby: los tatuajes.



Dos días más tarde, al atardecer del domingo 17, mientras caminaba junto a un amigo al costado de la ruta nacional 12, sucedió lo inesperado.



Sobre el kilómetro 1.439 de la mencionada arteria, un vehículo que circulaba en el mismo sentido que los dos jóvenes impactó a Acosta y lo dejó gravemente herido sobre la cinta asfáltica.



En tanto, el conductor del coche desconocido nunca frenó y escapó del lugar, tal cual relató el amigo de Charly ante la Policía.



Inmediatamente el muchacho fue derivado de urgencia al Hospital Ramón Madariaga, de la capital provincial, donde la mañana siguiente murió a causa de las graves lesiones recibidas.



“Antes de que él saliera le dije que se cuide, le di mi bendición y se fue, pero nunca más regresó, luego llegaron a mi casa unos policías y me comentaron del hecho”, mencionó en su momento Jorgelina Aranda, madre de Charly al ser consultada por cómo tomó conocimiento del accidente.



Cinco días después de la tragedia, y en base a los datos aportados por el amigo del fallecido, efectivos de la comisaría de Jardín América y de la división Investigaciones de la Unidad Regional IX lograron dar un paso importante para la investigación. Y es que mediante distintos registros fílmicos y otros elementos secuestrados en el lugar del hecho, se pudo identificar al presunto vehículo implicado en el trágico siniestro.



Fue así que tras solicitar colaboración a sus pares de la Unidad Regional IV, una comisión policial halló estacionado frente a un comercio de la avenida Culmey de Puerto Rico una camioneta Renault Duster que habría participado del hecho.



Según consignaron voceros policiales, el vehículo presentaba daños en la parte delantera derecha y en el parabrisas, por lo que se dispuso que sea secuestrada para pericias.

“No voy a bajar los brazos y que quede todo archivado”

Tras cumplirse un mes de la muerte del tatuador Daniel Alejandro “Charly” Acosta (22), durante la mañana del 18 de noviembre sus familiares y amigos marcharon por las calles de la mencionada localidad por segunda vez para reclamar por la inmediata detención del responsable del accidente.



Ivana Acosta, hermana de la víctima, dialogó en aquel momento con este matutino mientras se realizaba la marcha y expresó: “En el juzgado nos dicen que se pasó el sumario, que tiene el juez y que ahí quedó todo porque el hombre continúa en libertad y queremos que no quede todo en papeles. Por el momento no hay muchos avances en la causa y nuestro único deseo es que vaya preso”.



En relación a quien sería el conductor implicado en el hecho, la joven comentó: “Sabemos que se llama Darío Pablo Lugo, que manejaba una camioneta Nissan, pero nada más que eso, nunca vimos su rostro, nosotros queremos que pague por el delito que hizo, porque incluso nadie, ni él ni sus familiares, se acercaron o llamaron por lo menos para pedir disculpas y eso causa aún más dolor”.



Dolor de madre

Por su parte, Jorgelina Aranda, mamá del Charly, con profundo dolor y los ojos llenos de lágrimas comentó: “Yo quiero que se pueda agilizar el asunto, no puede ser que ese tipo no esté preso, siempre voy a estar al lado de la causa por mi hijo hasta que se haga justicia porque a él lo mataron, yo no voy a bajar los brazos y que quede todo archivado”.



Durante los minutos que duró la concentración, los familiares de Acosta reclamaron mayor profundidad en la causa, que no quede parada la pesquisa y se pierda en el tiempo el expediente.