Trasplantaron un corazón de cerdo a un ser humano

martes 11 de enero de 2022 | 6:02hs.

Un hombre de 57 años con una enfermedad cardíaca potencialmente mortal recibió un corazón de un cerdo modificado genéticamente, según reportó The New York Times. Se trata de un procedimiento innovador que ofrece esperanza a cientos de miles de pacientes.



Es el primer trasplante exitoso de un corazón de cerdo a un ser humano. La operación duró ocho horas y se llevó a cabo en Baltimore el viernes. El paciente, David Bennett, ya se encontraba bien ayer, según los cirujanos del Centro Médico de la Universidad de Maryland, quienes estuvieron a cargo de la cirugía. “Crea el pulso, crea la presión, es su corazón”, dijo al Times el doctor Bartley Griffith, director del programa de trasplante cardíaco en el centro médico, quien realizó la operación.



“Está funcionando y parece normal. Estamos emocionados, pero no sabemos lo que nos deparará el mañana. Esto nunca se ha hecho antes”. Dave Bennett aceptó ser el primero en arriesgarse a someterse a la cirugía experimental, con la esperanza de que le diera la oportunidad de regresar a su dúplex de Maryland y a su amado perro Lucky.



“Esto es nada menos que un milagro”, dijo su hijo David el domingo, dos días después de la cirugía para prolongar la vida de su padre. “Eso es lo que mi papá necesitaba y eso es lo que siento que obtuvo”. En la larga operación, los médicos reemplazaron su corazón con uno de un cerdo de 1 año de casi 109 kilos editado genéticamente y criado específicamente para este propósito.