Comienza hoy la ola de calor en Misiones y vuelve a elevarse el riesgo de incendios

martes 11 de enero de 2022 | 6:06hs.

Desde hoy y hasta el martes próximo, una ola de calor afectará al Norte, Centro y parte de la Patagonia. En Misiones el fenómeno se sentirá con temperaturas que llegarán a los 40° en Posadas y Puerto Iguazú el jueves y sensación térmica un tanto superior. Habrá aire caliente y el ambiente se tornará seco, con lo que el riesgo de incendios será alto nuevamente.



En diálogo con El Territorio, Favio Cabello, director de la Oficina de Prevención de Riesgos Ante Fenómenos Naturales (Opad), dio más detalles.



“La ola de calor va a impactar con altas temperaturas que el miércoles y jueves pueden llegar a 40° en Posadas y en Puerto Iguazú, que son las dos ciudades más cálidas de la provincia. Habrá pocas lluvias o nada y esto se explica porque estamos con el fenómeno de La Niña. Todo enero y febrero estas condiciones van a prevalecer. No se esperan lluvias importantes en la semana, así que nuevamente vamos a estar con alto índice de peligro de incendios”, explicó.



Además comentó que los chaparrones caídos en los últimos días “sirvieron muchísimo” para contener el déficit de precipitaciones y controlar el fuego en varios municipios.



“A pesar de todo fue lloviendo en cada localidad y eso ayudó mucho. Pero esta semana de nuevo tendremos calor intenso y alta radiación solar”, dijo.



Sin embargo, aclaró que este rango térmico es normal para la zona en está época del año. “Nuestro récord histórico es de 42,1°, que se anotó en diciembre de 1985 como la temperatura más alta en Posadas, y la más baja -2,5° en julio de 1965”, agregó.



El dato que resaltó es que esta vez el calor será continuado, es decir, no cederá en las noches: “Las noches van a ser calientes y las mínimas van a estar entre los 27° y los 28°, muy altas”.



En ese sentido, la Opad emitió ayer una advertencia meteorológica por “tiempo caluroso y seco” para estos días.



Sequía

Por otro lado, en Radioactiva 100.7 Cabello amplió sobre por qué se da esta sequía en la región.



“La situación es que estamos con La Niña, que hace circular aire seco en capas medias de la tropósfera, entre los 2.000 y los 4.000 metros de altura. Cuando tenemos circulación de aire húmedo, que es lo normal para nuestra región, tenemos lluvias normales. Cuando este patrón se ve alterado, en este caso por La Niña, que envía vientos secos, entonces no tenemos lluvias importantes y quedamos a merced de la humedad del suelo, de la superficie, que es la que causa los chaparrones en capas bajas de la tropósfera, entre 0 y los 2.000 metros de altitud, donde se forman los chaparrones de verano y así hemos estado viviendo el mes de diciembre, este enero y así seguiremos el resto del verano, viviendo de las aguas de los chaparrones, porque las precipitaciones más importantes no se van a dar”, detalló.



Y siguió: “Si bien tuvimos chaparrones importantes de 30 a 40 milímetros, incluso con granizo y viento fuerte, las precipitaciones no se comportan de manera igualitaria en toda la región”.



En ese marco comparó como llovió en algunas zonas de la provincia y en otra localidad cercana no.



“De todas maneras, gracias a los chaparrones de las últimas semanas, se pudieron controlar los grandes focos de incendios que teníamos. Pero esta semana volvemos a empezar todo de nuevo. Otra vez calor seco, ausencia de lluvias y mucha incidencia solar. Así que nuevamente la vegetación queda vulnerable a estos factores atmosféricos adversos. Desde el sábado o domingo a la tarde recién se darían lluvias a modo de chaparrones, esa situación se va a dar hasta el miércoles de la semana que viene, con chaparrones aislados en horas de la tarde”, indicó.



El meteorólogo insistió en que esta situación seguirá durante todo el verano, por lo cual pidió a la población y principalmente a los productores agropecuarios tomar los recaudos necesarios.



“La Niña, de acuerdo a los pronósticos climáticos, va a empezar a despedirse recién desde marzo o abril. Entonces, los pronósticos hablan de que las precipitaciones van a ser deficitarias en todo el Litoral argentino, Paraguay y los estados del Sur de Brasil. Así que vamos a seguir campeando en un verano complicado”, precisó.



“Pero no es nada de otro mundo, porque tuvimos olas de calor peores. Lo importante es tomar medidas de prevención, tener previsiones de que no va a llover. No exponerse al sol de manera innecesaria. Tomar agua fresca, no bebidas alcohólicas o azucaradas y usar sombrero y protector solar”, finalizó.

Usar protector solar es una de las recomendaciones de especialistas. Foto: Nicolás Arce

Cómo prevenir golpes de calor

Aumentar el consumo de líquidos para mantener una hidratacióadecuada.

No exponerse al sol eexceso ni ehoras centrales del día.

Evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas evez de comidas abundantes.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros.

Permanecer eespacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa, sensacióde calor sofocante, piel seca o agotamiento, ir al médico.

Altas chances de focos ígneos

El índice de probabilidad de incendios que elabora el Ministerio de Ecología de Misiones era ayer “muy alto” en los 17 departamentos de la provincia, con el riesgo de que ese marcador llegue en estos días a “extremo”.



Desde el organismo indicaron que en caso de detectarse un incendio, la persona debe comunicarse inmediatamente al 911.



Por otro lado, sigue prohibido en la provincia realizar quemas de todo tipo y se prevén multas si se detecta al infractor iniciando una quema.



Entre diciembre y los primeros días de este año, hubo 20 municipios afectados por las llamas. Los focos de calor más grandes se dieron en Comandante Andresito, donde los bomberos, brigadistas, policías y personal de salud lucharon varios días para contener la situación que dañó chacras y monte nativo.



En tanto, Misiones declaró la emergencia ígnea por el término de 180 días corridos en todo el territorio provincial.



La disposición fue argumentada en las condiciones climáticas que atraviesa la provincia en los últimos meses, potenciadas por la falta de lluvia y los incendios forestales que azotan distintos sectores del territorio. La medida durará hasta junio próximo.