Nole insiste y no pierde la ilusión

martes 11 de enero de 2022 | 6:01hs.

El serbio Novak Djokovic dejó un mensaje tras el fallo judicial que recibió en su favor y que le permitiría jugar el Abierto de Australia, que comenzará el lunes próximo en Melbourne. Así terminó con su retención en un centro de inmigrantes ilegales.



El gobierno australiano no dejaba ingresar a Djokovic al país debido a que no está vacunado contra el Covid.



Horas después de la liberación que dictó el juez Antonhy Kelly, de un tribunal federal, el número 1 del mundo hizo un posteo en las redes sociales un mensaje junto a una foto de entrenamiento en una de las canchas del complejo tenístico Melbourne Park.



“Estoy complacido y agradecido de que el juez revocara la cancelación de mi visa. A pesar de todo lo que ha pasado, me quiero quedar y tratar de competir en el Abierto de Australia”, dijo el máximo ganador del certamen con 9 títulos.



“Sigo concentrado en eso. Volé aquí para jugar en uno de los eventos más importantes que tenemos frente a los increíbles fanáticos. Por ahora no puedo decir más, pero gracias a todos por estar conmigo y animarme a mantenerme fuerte”, añadió.



El gobierno podría deportarlo

Djokovic recibió el aval judicial para disputar el Abierto de Australia, aunque el gobierno federal se reservó la facultad de deportarlo por orden directa del Ministerio de Inmigración.



El juez dispuso su liberación, la devolución del pasaporte y pertenencias personales y el pago por parte de la administración central de las costas legales del serbio, quien en base al fallo quedó habilitado a jugar el primer Grand Slam del año a partir del 17 de enero.



Sin embargo, el gobierno le hizo saber al juez, a través de sus abogados, que se reserva la atribución de expulsar al tenista, una medida que podría tomar en las próximas horas el ministro de Inmigración, Alex Hawke, y que implicaría una prohibición de ingreso al país por los próximos tres años.



En una audiencia virtual desarrollada desde la noche del domingo en Argentina, el gobierno australiano accedió a revertir la cancelación de la visa del jugador por intentar ingresar al país sin estar inoculado contra el Covid-19.



De conocida posición contraria a la vacuna, el serbio viajó a Melbourne la semana pasada para disputar el Aus Open tras conseguir una “exención médica” por haber contraído coronavirus en diciembre pasado.



Sin embargo, al llegar el miércoles al Aeropuerto Internacional de Tullamarine, agentes migratorios de Australia le informaron sobre la revocación de la visa y la policía dispuso su traslado a un hotel que aloja inmigrantes ilegales.



Djokovic, de 34 años, acudió a tierras australianas después de anunciar que había conseguido un permiso sanitario para jugar el Abierto en busca de su décimo título y de batir el récord de 20 Grand Slam que ahora comparte con el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal.

La familia de Djokovic levantó la conferencia de prensa tras una pregunta sobre el aislamiento

La familia de Novak Djokovic no estuvo a la altura y suspendió una conferencia de prensa después de una pregunta incómoda. Es que mientras se referían al fallo del juez que le permitió al tenista recuperar su visa, un periodista les consultó acerca de por qué se había mostrado en público el 17 de diciembre cuando el 16 había dado positivo de coronavirus.



La rueda de prensa celebrada en Belgrado, capital de Serbia, tuvo un final precipitado cuando al hermano le preguntaron sobre el contagio del jugador: “¿Es cierto que fue positivo el 16 de diciembre?, preguntó un cronista. “Sí, está todo documentado”, respondió Djordje, según detalla el diario australiano The Age.



“¿Salió en público el 17 de diciembre mientras estaba infectado?”, cuestionó otro reportero, a lo que el hermano contestó: “Se levanta la rueda de prensa”.



La preocupación de la familia

Por otro lado, La madre de Novak Djokovic, Dijana Djokovic, admitió ayer que está “preocupada” por la posible deportación de su hijo desde Australia en una rueda de prensa que brindó la familia.



Frente a la posibilidad de que el gobierno expulse a Djokovic del país oceánico, pese al fallo favorable logrado este lunes en la justicia, la madre del serbio admitió: “Estoy muy preocupada, pero no quiero pensar en eso. Solo espero que siga así, que sea libre y libre para jugar”.



Dijana celebró que el aval judicial a su hijo y dijo que es “la victoria más importante de su carrera”.



El padre de Djokovic confía en que su hijo se recuperará y ganará más Grand Slams



Srdjan Djokovic, padre del número 1 del mundo, se alegró por el fallo y descontó que su hijo tendrá fuerzas para disputar el Abierto de Australia que comenzará a partir del lunes próximo.



“Ahora ganará diez Grand Slams más. Le darán un extra de fuerza, no saben lo que hicieron. Es genial, es tan fuerte mentalmente que no se molestó en absoluto”, aseguró sobre el impacto que el caso tuvo en Novak.