Las Leoncitas jugarán el Mundial sub 21 en abril

martes 11 de enero de 2022 | 6:01hs.

El seleccionado argentino sub 21 femenino de hockey sobre césped, Las Leoncitas, jugará el campeonato del mundo de la disciplina en Sudáfrica, en abril próximo, tras la suspensión ocurrida en diciembre pasado por el rebrote de coronavirus en el citado país.



La Federación Internacional de Hockey (FIH) confirmó ayer a través de sus canales oficiales que el certamen ecuménico Junior se celebrará en la ciudad de Potchefstroom, del 2 al 13 de abril venidero.



El Comité Organizador del torneo “postergó y no canceló” la Copa del Mundo en diciembre pasado, a partir de la irrupción de la variante Omicron del Covid-19 en diciembre pasado en el apuntado territorio sudafricano.



El representativo albiceleste defenderá allí el título ecuménico alcanzado a fines de 2016 en Santiago de Chile, bajo la conducción del DT Agustín Corradini.



Las Leoncitas están enroladas dentro del grupo C, junto a los combinados de Japón, India y Alemania.