Se complica la situación de los involucrados en la mesa judicial

martes 11 de enero de 2022 | 6:02hs.

La situación de varios ex funcionarios bonaerenses y ex directivos de la AFI durante la gestión de Cambiemos se complicó ayer a partir de la decisión de la justicia de imputarlos en el expediente que investiga el accionar de una mesa judicial para perseguir dirigentes gremiales en la provincia de Buenos Aires.



La fiscal federal de La Plata Ana Russo amplió la imputación a todos los participantes de la reunión de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la que se promovió el armado de causas judiciales contra sindicalistas, de acuerdo con lo expresado entonces por Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, a favor de impulsar una “Gestapo” para perjudicar a dirigentes gremiales.



Este hecho fue considerado ayer como “muy preocupante” por el presidente Alberto Fernández: “Es un delito utilizar la maquinaria del Estado para volcarla en perjuicio de una persona y construir las razones para poder detenerla”.



La investigación se apoya en el hallazgo de un video en el que puede verse al ex ministro Villegas y otros ex funcionarios macristas reunidos con empresarios y espías con el supuesto objetivo de promover una persecución judicial a sindicalistas.