Botulismo: internados continúan en estado crítico

martes 11 de enero de 2022 | 6:04hs.

De los diez pacientes de Andresito internados por botulismo, solamente uno se encuentra estable y en sala común, los demás permanecen con pronóstico reservado en las unidades de terapia intensiva de los hospitales Samic de Eldorado y Puerto Iguazú.



Tres adultos de 33, 25 y 58 años, así como dos pacientes pediátricos de 2 años están ingresados en el nosocomio de Eldorado, mientras en el hospital de la Ciudad de las Cataratas se encuentran los otros cinco pacientes de 51, 20, 19, 28 y 31 años.



Si bien se obtuvo la confirmación clínica y epidemiológica de que se trata de cuadros de botulismo, la cartera sanitaria aún aguarda los resultados de las muestras que fueron enviadas al Instituto Nacional de Alimentos (Inal) y al laboratorio Malbrán.



Fuentes de Salud Pública explicaron a El Territorio el modo de proceder ante la aparición de estos casos: “Si los pacientes consumieron alimentos elaborados en estas condiciones y tienen clínica de botulismo se debe iniciar tratamiento para ello, porque los últimos estudios que dan la confirmación tienen su tiempo de evolución ya que se cultivan, los más complejos tardan”.



Y continuaron: “De buena práctica es accionar y proceder rápido, sino cuando tengamos todo el laboratorio ya no van a haber pacientes vivos”.



Los pacientes que reciben antitoxina botulínica (derivada del suero equino) tienen una evolución tórpida, es decir, dificultosa y lenta. Sucede que lo que ya dañó la toxina que produce el botulismo es irreversible.



“La antitoxina bloquea sólo lo que circula en sangre y no se puede hacer nada con lo que ya se dañó”, dijeron.



Por su parte, Juan Carlos Aman, director de Bromatología de la localidad de Comandante Andresito, detalló cómo fue el proceso de rastreo de las personas intoxicadas.



“Cuando ingresaron los dos pacientes al hospital local y cuando se tuvieron los resultados de los síntomas se llegó a un diagnóstico presuntivo de botulismo. En ese momento se empezó a hacer un sondeo para ver qué había pasado o qué habían consumido estas personas”, dijo en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.



El profesional señaló que además se sospecha que el diagnóstico podría ser intoxicación por agrotóxicos puesto que los síntomas son similares.



“Aparentemente la persona que lo hizo invitó a sus vecinos, a gente que conoce y repartió por distintos lugares. Por eso hubo focos en varios lugares. No tenemos conocimiento de que haya pasado algo similar antes en esta zona”, comentó.



Cabe recordar que los casos salieron a la luz el pasado jueves cuando dos personas fallecieron a causa de esta enfermedad presuntamente luego de haber consumido unos chorizos de elaboración propia.



Con el correr de los días y hasta ayer el número de intoxicados internados subió a diez, mientras que un niño de 8 años también perdió la vida en la noche del sábado y se convirtió en la tercera víctima.



Entre Salud Pública y el municipio montaron una especie de Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps), para que quienes tienen síntomas se acerquen por atención médica.