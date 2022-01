Precios Cuidados: el gobierno ya firma los nuevos acuerdos

martes 11 de enero de 2022 | 6:02hs.

La Secretaría de Comercio Interior comenzó a sellar ayer con varias empresas productoras de alimentos y artículos de consumo masivo el acuerdo que da inicio a la nueva etapa del programa Precios Cuidados, con unos 1.300 productos en la canasta y aumentos promedio de 2% mensual.



La dependencia que conduce Roberto Feletti lleva adelante ayer la firma de actas con cada una de las casi 140 empresas de consumo masivo que participan de la canasta, por lo que el detalle final de los productos que integran la canasta se conocerá en el transcurso de la semana.



Fuentes oficiales informaron al sitio Télam que la lista de productos “está cerrada”, por lo que resta la formalidad de las firmas para el nuevo programa, que duplica en cantidad de artículos a los que integraban originalmente el plan Precios Cuidados, antes de octubre pasado.



La nueva canasta, que reemplaza al congelamiento de precios que concluyó el viernes pasado y que se acordó con las empresas en negociaciones que se llevaron adelante en el último mes, tendrá vigencia por un año con revisiones trimestrales y aumentos mensuales.



Para el primer trimestre del corriente año prevé un aumento promedio de 6%, es decir que se podrán actualizar valores a un ritmo de 2% mensual.



Por el momento, en los supermercados mantienen el stock del programa de precios congelados a la espera de la nueva lista con la que se repondrán los productos que tendrán aumentos de 2% mensual y revisión trimestral de hasta 6%.



Ayer, la Secretaría de Comercio Interior realizó inspecciones de rutina en distintos establecimientos comerciales y corroboró que “no hubo inconvenientes con el abastecimiento, los precios ni la señalética” de los artículos que conforman el programa.



Desde un hipermercado señalaron: “Mantenemos vigente el programa que está, que es la edición anterior; hasta no tener el nuevo listado con los productos y nuevos precios, lo que encuentra el cliente en cualquiera de las sucursales es la edición anterior, con los precios anteriores”.



Por su parte, en declaraciones a FM La Patriada, el director de Marolio, Juan Fera, destacó que “se lanza una nueva etapa de Precios Cuidados, renovada; el listado es muy surtido, con muchas categorías y precios muy competitivos”.



“Marolio ha mantenido sus precios aún con el aumento de insumos que viene aumentando desde mayo 2020. El trigo llegó a tocar los 315 dólares” y proyectó que en adelante “la baja de los precios de los commodities nos va a ayudar a que los precios no se sigan disparando”, dijo Fera.



“Estar en Precios Cuidados trae más ventas. Desde que salió, esta medida sirvió para contener. Se sumaron más empresas y abarca toda la canasta”, agregó.



Se esperan los números

De acuerdo con el informe semanal del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), la variación de precios en supermercados en la segunda semana de enero fue de 0,9% en relación a la semana anterior y de 2,7% en relación a la medición de un mes atrás.



El próximo jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a diciembre, que, hasta noviembre, acumulaba una suba del 45,4% en los once primeros meses del año pasado. Todo está por oficializarse.