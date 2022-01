La oposición ganó en el estado natal de Chávez

martes 11 de enero de 2022 | 6:02hs.

Barinas, estado natal del fallecido ex presidente venezolano Hugo Chávez, dejará de ser gobernado por el chavismo por primera vez desde 1998, tras la histórica victoria de la oposición en la elección para gobernador, repetida el domingo por una orden judicial.



El opositor Sergio Garrido, un desconocido en la política nacional, se impuso con 14 puntos de ventaja sobre el ex vicepresidente y ex canciller Jorge Arreaza, quien tuvo a su disposición todo el poder del gobierno durante la campaña.



Garrido acumuló 172.497 votos (55,36%) en el primer boletín oficial y Arreaza, 128.583 (41,27%).



Un tercer candidato, Claudio Fermín, acusado de colaborar con el chavismo para dividir el voto opositor, cerró con 5.996 (1,77%).



“El pueblo noble, leal y valiente de Barinas logró el triunfo”, celebró Garrido, quien rompe 24 años de hegemonía chavista en este estado, que siempre estuvo gobernado por un miembro de la familia del padre de la llamada Revolución Bolivariana en las últimas dos décadas.



El escrutinio ratificó la victoria del 21 de noviembre de la oposición, que fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, alegando que el candidato opositor, Freddy Superlano, estaba inhabilitado.