Arrancó la inscripción para la postulación al premio 8M

martes 11 de enero de 2022 | 6:00hs.

Se abrió la convocatoria para sumarse a la postulación del premio del 8M para visibilizar a las artistas femeninas y no binarias a nivel nacional.



En el contexto del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, el Ministerio de Cultura, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural y con el apoyo de la Dirección Nacional de Políticas Culturales para la Igualdad de Géneros de la Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, convoca un concurso para exhibir y premiar obras realizadas por artistas mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias.



En esa línea, según detallaron, se destinará en concepto de premios la suma de 4,8 millones de pesos, distribuidos en 8 premios de 600.000 pesos cada uno.



Además, las obras presentadas serán exhibidas en el Centro Cultural Kirchner -si las condiciones sanitarias imperantes así lo permiten en dicho momento- para su posterior selección y premiación.



Esta convocatoria tiene por objetivo continuar con una política de adquisición de obras de arte que visualice como criterio fundamental la necesidad de revertir la conformación patriarcal del patrimonio cultural nacional y la situación crítica de paridad de género en la conformación de las colecciones públicas, más específicamente.



Por eso, está destinado a creadoras y creadores y artistas de todas las disciplinas de las artes visuales, sin límite de edad, ni requerimientos de trayectoria, aceptándose solo una obra por participante.



Tal como figura en las condiciones del concurso, se podrán presentar obras en cualquier técnica y/o soporte; pinturas, dibujos, grabados, fotografías, collage, esculturas, instalaciones y videos, entre otros; para lo que no es necesario ni excluyente que sean inéditas.



En tanto, no se considerarán restricciones de fecha de realización, ni de participación previa en exposiciones.



De este modo, las postulaciones se recibirán exclusivamente a través de la plataforma del Registro Federal de Cultura: somos.cultura.gob.ar.



Para postularse, se deberá contar con una cuenta o crear una, para lo cual se requiere completar la información básica solicitada por el Registro Federal de Cultura.



Una vez habilitada la cuenta, se podrá ingresar al Registro y realizar la inscripción a la convocatoria ingresando al enlace Convocatorias Abiertas y seleccionando allí la opción Premio 8M.



En el proceso de inscripción, se deberá completar la información solicitada en el formulario digital y adjuntar hasta tres imágenes de la obra en formato JPG, de un peso máximo de 10 mb y de una resolución igual o mayor a 100 dpi.



En el caso de ser necesaria la incorporación de material audiovisual a la postulación, en la sección correspondiente del formulario se deberá proporcionar enlaces a las plataformas Vimeo o YouTube.



Para postularse las/es interesadas/es deberán cumplir con los siguientes requisitos: Contar con ciudadanía argentina o residencia permanente en el país, Ser mayor de edad y contar con una cuenta bancaria (de ahorros o cuenta corriente) para el depósito correspondiente del premio obtenido.



Hay tiempo para tramitar toda la inscripción hasta el 5 de febrero de 2022, inclusive.



Por dudas o consultas se puede escribir a [email protected]