Santiago Marrero va de El Cuarteto de Nos a su primer disco solista

martes 11 de enero de 2022 | 6:00hs.

El músico, compositor y productor uruguayo Santiago Marrero, tecladista del grupo El Cuarteto de Nos, publicó su primer disco solista con una exploración por los sintetizadores analógicos que plasmó en “Las afueras” y que para el artista implicó “un montón de autoconocimiento y esfuerzo”.



“Yo estaba sintiendo la necesidad de pasar por eso, de empezar a tener cierto material más personal donde se expresaran mis ideas”, confiesa Marrero en charla con Télam.



El autor e instrumentista que además de su presencia en El Cuarteto de Nos trabajó con Santé Les Amis, Campo, Luciano Supervielle, Mux, Luis Angelero, Enemy y El Color Ausente, entre más, en discos, bandas sonoras y espectáculos, dio forma a “Las afueras” junto a Fabrizio Rossi.



¿De dónde surge tu interés y conocimiento en los sintetizadores analógicos?

El interés surge de la música que escuchaba de adolescente: Pink Floyd, Charly García , Air, etcétera. El conocimiento fue algo más progresivo y lento. Empecé con una relación muy intuitiva y poco a poco fui aprendiendo más, de colegas y de videos de YouTube. Después tuve la posibilidad de ir a estudiar a Buenos Aires con Ernesto Romeo en la Siesta del Fauno y eso fue un salto cualitativo en mi conocimiento, pero obviamente sigo estudiando un montón todavía.



¿Qué sentís que aportan los sintes al color de tu música?

Creo que los sintes te permiten explorar todo un universo de texturas y timbres con los cuales yo me siento muy identificado y atraído. Hay una diversidad estética que me parece fascinante.



¿Cuál es el mensaje que porta el universo sonoro que plasmaste en “Las afueras”?

Siento que “Las afueras” es un disco que intenta retomar la escucha de una obra en su totalidad. De darse un tiempo para escuchar. Es un disco que te mete en un mood y si estás con ganas de estar en ese mood, puede ser un mensaje muy lindo.



¿Cómo se lleva “Las afueras” con tu trabajo en El Cuarteto de Nos?

¡Se llevan bárbaro! “Las afueras” vino a enriquecer mis diferentes facetas como músico. Creo que cuando más compongo, más se potencian las demás cosas que hago. De hecho siento que aporté un montón al universo sonoro y estético del Cuarteto en los últimos años. Es una ida y vuelta de enriquecimiento.



¿Pudiste tocar “Las afueras” en directo o tenés planes de hacerlo?

Todavía no. Pienso presentarlo en Montevideo con formato banda completa y después armar un live set adaptando las versiones para poder salir a tocarlo por ahí. Ojalá también por Buenos Aires a la brevedad.



¿Qué planes hay para este 2022 con la pandemia todavía rondándonos?

Seguir componiendo, trabajando en proyectos y tratar de tocar todo lo posible. Por lo pronto pienso armarme una buena armadura musical a prueba de pandemias. Ojalá no me logre vencer.