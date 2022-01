Agenda cotidiana

martes 11 de enero de 2022 | 6:00hs.

Música



2 Minutos. La banda de punk rock oriunda de Valentín Alsina brindará un nuevo recital en Posadas, será el 14 de enero en el Club Alemán, avenida Corrientes 2540. El show celebrará los diez años de La Bionda y comenzará a las 20 con bandas invitadas como Estado Vegetativo y Doble Fuerza,Congreso De Ratones y Marian y los Cogollos entre otras. Entradas en boletería de La Bionda (Mitre 2470) y en That Metal Shop (Jujuy 2492). Info en Instagram y Facebook @la_bionda_posadas.



Toquinho. Toquinho celebra 50 Años con la música. El emblemático cantautor brasileño vendrá a Posadas el 24 de marzo de 2022, con un repertorio único de toda su carrera -50 años con la música-en el escenario del auditórium del Instituto Montoya, a partir de las 20.30. Artista invitada Camila Faustino. Entradas en boletería del Montoya.



Eventos



Carnaval. El 15 de enero tendrá lugar la 36ª edición del carnaval de Villa Blosset, con los anfitriones de la Espiral Infinita, grupo de afropercusión originado en el tradicional barrio. La convocatoria es desde la tardecita en la esquina de Lanusse y continuación Sarmiento. Con bandas de música invitadas. Llevar sillones. Entrada gratuita y con protocolo sanitario.



Festival de Tambores. El 13 y 14 de enero en el Paseo La Terminal, avenida Mitre esquina Uruguay, se desarrollará la 9ª edición del festival de percusión ‘En Busca del Golpe Perfecto’, que organiza La Espiral Infinita. El músico e investigador Rafa Lozina dará dos clínicas y también habrá pequeñas intervenciones musicales. La inscripción es gratuita y con cupo, se pide la colaboración con un alimento no perecedero, útiles escolares o ropa y calzados para niños, que serán donados al Hogar de Día. Para informes e inscripciones, comunicarse por mensaje en Instagram o Facebook @laespiralinfinita. También por Whatsapp al 376 4-418233.



Fiesta del Turista. Jardín América celebrará la 34ª Fiesta Provincial del Turista, del 13 al 15 de enero, en el Complejo Municipal Saltos del Tabay, con la presentación de artistas locales y feria de emprendedores y artesanos. El jueves 13 será la apertura con la Noche del Folclore, la elección rey y reina adultos mayores, presencia de ballets y la Orquesta Municipal del Folclore. El viernes 14 será la Noche de la Juventud, con shows de Sabrina Avellaneda, grupo Vinilo y Cristian Wagner y la Ruta 66. El sábado 15 será la elección de la reina y los shows musicales estarán a cargo de Dante Kalitko, Suena Sanfona y Leo Da Silva y su grupo. El costo de la entrada al predio vale $250 para los misioneros y $300 para visitantes de otras provincias. Participar del festival no tiene un costo extra. Los visitantes tras abonar la entrada pueden disfrutar de las cascadas del Tabay y la pileta natural. También pueden acampar.



Convocatoria. El Ciclo Humedal extiende la convocatoria a artistas hasta el 15 de enero del 2022. Humedal propone reunir en marzo a músicas y músicos, artistas visuales, y artistas de poesía en un proyecto cultural, audiovisual y ambiental durante cuatro jornadas que se desarrollarán en un espacio natural con los humedales como protagonistas, hablando sobre la urgencia y necesidad de la Ley y la importancia de preservar estos ambientes. El desarrollo de las intervenciones artísticas será registrado como material cultural histórico de la región para generar contenido audiovisual. Consultas: al correo electrónico [email protected] o al teléfono 3758-488865



Premio Adquisión 8M. Hasta el 5 de febrero está abierta la convocatoria para participar del Premio Adquisión 8M del Ministerio de Cultura de la Nación. Esta convocatoria tiene por objetivo continuar con una política de adquisición de obras de arte que visualice como criterio fundamental la necesidad de revertir la conformación patriarcal del patrimonio cultural nacional y la situación crítica de paridad de género en la conformación de las colecciones públicas. Está destinado a artistas mujeres y disidencias. Se podrán presentar obras en cualquier técnica y/o soporte; pinturas, dibujos, grabados, fotografías, collage, esculturas, instalaciones y videos, entre otros. Para consultas, escribir al correo [email protected] Las postulaciones se recibirán exclusivamente a través de la plataforma del Registro Federal de Cultura: somos.cultura.gob.ar



Muestras



Yaparí. En el Museo Provincial de Bellas Artes Juan Yaparí, calle Sarmiento 1885, se exponen: en planta baja, ‘Saturación discursiva disruptiva’ de Patricio Diblasi, y en el primer piso ‘Cabeza sin cuerpo’, una muestra con las obras de Luis Miguel Ortega Bárbaro. En enero el museo abrirá sus puertas para visita de 17 a 21.



Cine



Barboza. Mañana a las 20 en el anfiteatro de El Brete, en la Costanera, función gratuita y al aire libre de ‘La voz del viento’ película documental de Daniel Gaglianó que retrata pasajes de la vida y obra del maestro Raúl Barboza.



Villa Urquiza. Este viernes desde las 19, jornada de cine gratuito y al aire libre en la plaza central del barrio Villa Urquiza, avenida Cabred y calle San Marcos -frente a la iglesia-. Se puede concurrir con sillones o almohadones. Evento para toda la familia y con protocolo sanitario.