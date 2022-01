Cortan la ruta 14 en San Pedro solicitando regularización de tierra, energía eléctrica y edificio escolar

lunes 10 de enero de 2022 | 12:05hs.

Familias de Puerto Argentino III, San Pedro, cortan la ruta nacional 14, en la travesía urbana casi intersección con avenida Araucaria. El reclamo tiene que ver con regularización de tierra para unas 100 familias, energía eléctrica y un edificio escolar para el aula satélite N.º 1 de la escuela 904. La arteria es liberada por calzada cada hora. La media se extenderá hasta tanto reciban respuestas.

Las casi 300 personas, ocupan hace más de 10 años, hectáreas de tierra en los lotes 105 y 110, a unos 10 kilómetros de zona urbana, donde no cuentan con servicios básicos como energía eléctrica, y donde cuentan con un aula satélite, que además de precaria no cuenta con agua, sanitarios y energía, situación esperan se resuelva para que los niños puedan iniciar las clases en mejores condiciones.

Estás familias hace mucho tiempo vienen realizando reuniones con las autoridades municipales y funcionarios de tierra, a fin de avanzar en negociaciones con los dueños de las tierras, y puedan gestionar servicios básicos. En ese contexto decidieron unir fuerzas y visibilizar la problemática en la ruta.

"Estamos en la zona de Puerto Argentino III, son más de 100 familias que carecen necesidades y servicios, tenemos una escuela precaria que hicieron los vecinos, la escuela no tiene luz, no tiene agua, no tiene sanitarios, se cae a pedazos. Hace más de 10 años que buscamos soluciones y solo tenemos promesas por parte del intendente y Sonia Mello, pero no hay regularización de tierra" indicó a El Territorio, uno de los vecinos.

Y agregó "Surgió un rumor de desalojo, eso nos asustó, nunca se presentó un dueño, esas tierras es todo lo que las familias tienen porque hace muchos años trabajan las tierras. Nuestros hijos y nosotros tenemos derechos"

Las familias aseguran estar dispuestas a pagar por las tierras en el marco de una posible negociación que les permita obtener un título de propiedad.

Cabe mencionar que los vecinos tuvieron la intención de cortar la arteria nacional, desde primeras horas de hoy, pero fueron impedidos por personal policial, por lo que, por un momento se mantuvieron a orillas del asfalto, situación que se modificó desde las 11:30. En el lugar de manifestación hay cerca de 100 adultos más un número importante de niños.