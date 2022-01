Ventas minoristas crecieron 14,8% durante todo el 2021

lunes 10 de enero de 2022 | 3:00hs.

El 2021 concluyó con un incremento en las ventas minoristas, con una suba del 14,8% frente al período enero-diciembre de 2020, según consignó en un reporte la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).



En este sentido, desde la entidad indicaron que hubo una recuperación en el consumo durante el año pasado, aunque no se logró equiparar con los valores que se registraron en 2019, antes de la pandemia. Allí, especificaron que los números del 2021 fueron 5,3% por debajo de los obtenidos hace dos años atrás.



En el detalle, precisaron que en doce meses, los artículos de librería y jugueterías crecieron 35,7% frente al período enero-diciembre de 2020. Le siguieron los rubros ligados a la venta de indumentaria y de calzados y de marroquinería, ambos con el 31,5% de crecimiento.



En lo que respecta a ropas y artículos deportivos, el aumento anual en las ventas de pymes minoristas fue del 28,1%, mientras que los artículos de perfumería incrementaron 23,1%. Mueblería, decoración para el hogar y textiles, en tanto, subió 18,7% de un año al otro.



Por debajo del promedio ponderado, que como se mencionó fue del 14,8%, se ubicaron las categorías de neumáticos, con una suba del 13,4%; luego, electrodomésticos y artículos de electrónica, con un incremento del 9,5%; ferreterías y materiales eléctricos, 7,4%; y alimentos y bebidas, 0,7%.



El único rubro que de un año al otro no registró un crecimiento interanual fue el de farmacias, que tuvo una merma del 2,1% según la medición que realizó la entidad en 1.100 comercios de todo el país.



Por otra parte, desde Came realizaron un análisis en el desempeño del comercio minorista durante diciembre, que tuvo un crecimiento del 4% comparado con el mismo mes de 2020. De esta manera, fue el indicador más bajo del 2021.



“Diciembre fue un mes con altibajos, pero en el balance final, los números dieron positivos. Fue determinante la venta de fin de año, que fue muy buena. Diciembre fue un mes con buenas ventas para el 71,8% de los comercios consultados (noviembre había sido bueno solo para el 53,7%), aunque la mitad señaló que sus utilidades fueron regulares.”, indicaron en el reporte.



En este punto, uno de los rubros que mejor rendimiento tuvo durante diciembre frente a noviembre fue el de indumentaria, con un crecimiento mensual del 89,6%. Calzados, en tanto, registró una demanda que creció el 78,6% de un mes al otro.



Otros sectores que tuvieron un buen rendimiento en ventas en diciembre, en relación a noviembre, fueron: Mueblerías (19,7%), ropa y artículos deportivos (16,8%) jugueterías y librerías (16,2%), alimentos y bebidas (15,3%) y perfumerías (13,9%). En total, significó que en el último mes del 2021 hubo un crecimiento del 30,9% intermensual.



Sin embargo, de todos los rubros relevados, sólo uno registró un crecimiento que superó los niveles de la prepandemia, es decir, de diciembre de 2019: el de ropa y artículos deportivos, con una suba del 11,4%.

En cifras

-5,3%Frente al acumulado en el período enero-diciembre de 2019, las ventas del sector minoristas registró una baja de más de cinco puntos.

35,7%En doce meses, la categoría librería y jugueterías fue la que mayor crecimiento registró. Indumentarias y calzados aumentaron 31,5% las ventas.

4%Según Came, fue el incremento en las ventas de los comercios minoristas durante diciembre, comparado con el mismo mes de 2020.