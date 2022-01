Fue un mal de ausencias

lunes 10 de enero de 2022 | 6:06hs.

Oberá Tenis Club (OTC) perdió anoche por 87 a 79 como local ante Platense, en un partido válido por la zona Única de la Liga Nacional de básquet temporada 2021/22.



Con este resultado, el representante misionero suma 8 triunfos y 8 derrotas en 16 juegos.



En la continuidad del certamen, el viernes el Celeste recibirá Unión de Santa Fe.



Anoche corrió siempre de atrás y cuando se puso a tiro se mostró apresurado y equivocó los caminos.



En el inicio del partido la visita apostó a la intensidad en defensa, ganó la lucha bajo los cristales y tuvo espacios para correr. Andrés Lugli fue incontrolable y se convirtió en la principal opción ofensiva, ya que sumó once puntos en el primer cuarto.



El dueño de casa no le encontraba la vuelta al partido y se secó en ataque.



Tampoco es un dato menor que OTC no contó con el goleador Melvin Johnson -cuyo retorno desde Estados Unidos se demoró por cuestiones sanitarias- ni con el base titular Nicolás De Los Santos, quien además de recuperarse de un esguince de tobillo, a fines de la semana pasada dio positivo por Covid-19 y se halla realizando el aislamiento obligatorio.



En consecuencia, sin dos de sus principales armas ofensivas, el entrenador Fabio Demti tuvo que mover las piezas en busca de soluciones.



Y no fue tarea sencilla, ya que el Calamar es un equipo que lleva la intensidad como bandera y llegó a Oberá precedido de tres triunfos consecutivos como visitante. Es decir que no se achica afuera.



Altibajos

En el último tramo el Celeste volvió a evidenciar altibajos en defensa.

Lo demostró con un primer parcial de 13-2. Además de la citada efectividad de Lugli, fue bueno el ingreso del experimentado pivote Alejandro Alloatti para marcar presencia en la pintura.



Por el lado del local, entre Gómez Quintero, Fernández y Giorgi se repartieron los 13 puntos que anotó el equipo. El primer cuarto fue 24-13 para Platense.



En la continuidad el DT Celeste encontró respuestas con los ingresos de Givens, Peralta y Feder Ponce. El norteamericano sumó cerca del canasto, mientras que los nacionales aportaron desde el perímetro, con dos aciertos cada desde la línea de triples.



Con estos argumentos, promediando la etapa OTC achicó a 2 (28-30), pero el Calamar respondió con los triples de Bernardini para cerrar 40-35.



Tras el descanso largo se vio el mejor pasaje del dueño de casa, con Giorgi, Fernández y Peralta como motores ofensivos. Pero del otro lado se destapó Pais, autor de 11 tantos en el tercer cuarto (tres triples), clave para sostener una luz de ventaja (66-60).



En el último tramo el Celeste volvió a evidenciar altibajos en defensa bien aprovechados por la visita. Si bien OTC lo igualó en 67, enseguida el Calamar metió un parcial de 8-0 que se tornó irremontable.



Entre los aspectos positivos, se destaca el rendimiento del misionero Peralta con 15 puntos (4 de 6 en triples) y 9 rebotes, quien demostró que cuenta con recursos para tener más protagonismo en OTC.