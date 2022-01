“Fui la primera que se enteró de su muerte, fue un golpe duro”

lunes 10 de enero de 2022 | 6:03hs.

Luciana Cardozo (21), quien falleció en Gobernador Roca el último 5 de enero producto de un accidente vial, el próximo jueves 13 de este mes cumpliría 22 años. Dejó en vida a su hija Dulce de tan solo 4 años y pertenecía a una familia que vive en Colonia Yacutinga, en las afueras de Gobernador Roca.



Marisol, hermana menor de la víctima, dialogó con El Territorio y contó cómo era ella con su hermana. “Fuimos muy unidas, me confiaba todo a mí y yo a ella, es más siempre me decía que el día que se fuera yo debería quedar sí o sí con mi sobrina”.



Luciana era la hija mayor de Leonardo Cardozo y Mabel Gómez, y Marisol la menor, una familia muy unida y trabajadora, que agigantó el amor con la llegada de Dulce.



Mariano Acevedo, primo de las chicas expresó: “Luciana era muy alegre, sabía llevar bastante bien los problemas, es más, estábamos organizando con ella y Marisol el festejo de su cumpleaños la semana que viene en Posadas”.



La familia en pleno duelo enfrenta ahora el desafío de acompañar a la pequeña y explicarle acerca de la ausencia de su mamá. “Una psicóloga nos sugirió mostrarle una foto, diciéndole que ella se durmió. Le dijimos que está en el cielo con Diosito, que es un ángel y que le va a cuidar”, sostuvo Marisol.



Algo positivo en medio del dolor es que Dulce este año iniciará el Nivel Inicial, y eso le genera expectativa, según Marisol. “Ella está contenta que va a conocer a su maestra, va a hacer amiguitos y eso me hace feliz porque se va a distraer un poco”.



Por su parte, Leonardo y Mabel, padres de las jóvenes, están muy dolidos, casi sin poder hablar. “Debo contenerme y no llorar al verlos así, mi papá llora cada vez que recuerda, yo debo ser fuerte porque soy la que más está con mi sobrina”, contó.



Duelo y preocupación por la niña

En cuanto al padre de la niña, la relación que tuvo Luciana nunca fue buena.



Marisol lo describió como un hombre golpeador. “El papá de Dulce era violento, hasta los vecinos se daban cuenta de lo que pasaba, buscaba a mi hermana cuando quería y después la echaba”, contó.



En tanto que el primo añadió: “Cuando la beba nació él le dio el apellido, luego se fue a Buenos Aires y ya hace más de un año y medio que no hubo ningún tipo de contacto”.



Sin embargo, Marisol y sus padres están preocupados por el futuro de Dulce ya que “ella lleva el apellido del padre, lo que le facilitaría hacer el trámite de tenencia aunque siga residiendo en Buenos Aires, lugar donde formó otra familia.



En caso de que esto suceda, a nosotros nos dejaría un profundo dolor ya que mi sobrina siempre estuvo con nosotros y no queremos que nos quiten lo más valioso que nos dejó mi hermana”.



El momento del siniestro

Cerca de las 10.30 de la mañana del pasado 5 de enero Luciana (21) ingresó en una panadería ubicada al costado de la ruta 12. Al salir del lugar pretendía cruzar la arteria nacional cuando fue embestida por un vehículo.



Del otro lado de la ruta, estaba Marisol, quien al ver lo sucedido, fue a socorrerla. “Lo primero que hice fue correr hacia ella, la abracé, me llené de sangre, pero lo único que me importaba era ella”, relató.



Fue junto con Luciana en la ambulancia hasta el hospital local y luego cuando la derivaron al Madariaga de Posadas, donde por desgracia falleció horas más tarde.



“Fui la primera que me enteré de su muerte, fue un golpe duro para toda la familia”.



Ante el dolor Acevedo mencionó: “Después del deceso hubo un desorden terrible, nos dijeron que el cuerpo iba a salir de la morgue a las 16, luego a las 20 y terminaron entregando los restos de mi prima a las 1.30 del 6 de enero”.



“Cuando llegamos, Luciana ya había sido trasladada por una ambulancia y la señora estaba en estado de shock muy asustada y angustiada por la situación. Un oficial le tomó los datos, le preguntó cómo sucedió y se le asistió a ella también porque no deja de ser una víctima del accidente”, aseguró.



Por lo que pudo averiguar este diario con fuentes policiales de Gobernador Roca, la mujer que embistió a Luciana, Rosana Marisel M. (47), dio negativo el alcotest.



En tanto, el vehículo implicado fue secuestrado y posterior a la pericia técnica fue devuelto a la propietaria. Además, la conductora que no resultó herida, fue notificada minutos más tarde del deceso de la joven y quedó en libertad supeditada a la investigación por el suceso.

Con la información de corresponsalía Jardin América