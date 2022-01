Asesinan de un balazo frente a su hijo a ex efectivo de PN

lunes 10 de enero de 2022 | 6:03hs.

Un ex efectivo de Prefectura Naval de 63 años fue asesinado de un disparo en el pecho cuando llegaba en moto junto a su hijo a su vivienda y los asaltaron al menos cuatro delincuentes armados que circulaban en dos vehículos, en la localidad bonaerense de Longchamps, partido de Almirante Brown.



El hecho ocurrió el sábado, cuando vecinos alertaron al 911 que había un hombre herido de arma de fuego frente a una vivienda ubicada en Rivadavia 2300.



Al arribar al lugar, los efectivos de la comisaría Cuarta de Longchamps identificaron a la víctima como Jorge Aníbal Ledesma (63), retirado de la Prefectura Naval Argentina que presentaba un balazo en el pecho.



Según relataron testigos del hecho, el hombre llegaba junto a su hijo de 34 años a su domicilio en una motocicleta Honda CB color roja.



En ese momento, los Ledesma fueron interceptados por al menos cuatro delincuentes que circulaban en un Volkswagen Gol y en una motocicleta de color blanco, de la que uno descendió y comenzó a forcejar con el ex prefecto, que iba como acompañante.



Según las fuentes, en esas circunstancias, el "motochorro" que estaba manejando el rodado disparó al menos una vez y un balazo dio en el pecho de la víctima.



Rápidamente los delincuentes huyeron del lugar con la motocicleta de las víctimas mientras que Ledesma fue trasladado al Hospital Lucio Meléndez de Adrogué, donde falleció producto de las heridas recibidas.



El fiscal Lorenzo Latorre, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Lomas de Zamora, ordenó las pericias a cargo de la Policía Científica y la revisión de las cámaras privadas y municipales para dar con los delincuentes.



El hecho quedó caratulado como "homicidio criminis cause", concluyeron las fuentes.