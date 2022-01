¿Se retrasa el torneo?

lunes 10 de enero de 2022 | 6:01hs.

La pelota, de algún modo, volvió a rodar. Es que en los primeros días de este 2022, todos los planteles de Primera volvieron a los entrenamientos pensando en el inicio del nuevo torneo, el cual tiene fecha estipulada de inicio para el primer fin de semana de febrero. Sin embargo, eso podría cambiar.



Es que entre los directivos de varios equipos hay una preocupación importante con la gran cantidad de casos positivos que se dieron en los regresos a las prácticas. La cifra de futbolistas contagiados ya superó el centenar y, si bien la gran mayoría supera la enfermedad sin mayores complicaciones y hasta muchos sin siquiera padecer síntomas, los trabajos de puesta a punto empiezan a verse afectados.



Por esa razón, en los últimos días hubo varias charlas informales entre los popes de los clubes y surgió una idea: posponer el comienzo del campeonato. Mientras tanto desde el gobierno dejaron en claro que hoy no es algo que esté planeado ni que lo estén promoviendo, aunque sí están siguiendo con atención cómo avanza esta ola de contagios de la variante Ómicron.



En los próximos días ya está previsto que haya algunas reuniones entre el estado y el fútbol para afinar detalles, protocolos y hasta evaluar cuestiones relativas al aforo en los estadios. Ahora es muy posible que se charle sobre esta opción de que el torneo arranque el 11/2 en lugar del 4/2.



River con varios positivos

Después de las vacaciones, el plantel de River se reunió ayer en el predio de Ezeiza para arrancar una nueva pretemporada. Los fitbolistas e integrantes del cuerpo técnico fueron hisopados antes de viajar al sur del país y como no podía ser de otra manera, algunos resultados fueron positivos.



Si bien el Millonario no comunicó de manera oficial cuáles son los contagiados, lo cierto es que no podrán formar parte de la lista de jugadores que viajan hoy hacia la ciudad de San Martín de Los Andes para realizar la pretemporada.



Si bien todo indicaba que la preparación se llevaría a cabo en Fort Lauderdale (Estados Unidos), la gran cantidad de casos de Covid que se registra en esa ciudad -promedio de 77 mil contagios diarios- generaron que Marcelo Gallardo y compañía consideren otro destino para entrenar.