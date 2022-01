Misiones: otra jornada con récord de contagios de coronavirus

lunes 10 de enero de 2022 | 6:04hs.

Como sucede desde el inicio del mes, Misiones viene superando a diario la cantidad de casos positivos de Covid-19. Ayer el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública informó 625 nuevos contagios y una muerte más a causa de la enfermedad.



De esa manera, desde el inicio de la pandemia se cuentan 41.610 casos positivos y 719 fallecidos.



Según se pudo saber, la nueva víctima era una mujer de 79 de Puerto Iguazú que no contaba con ninguna dosis de la vacuna por decisión propia.



Posadas (187), Eldorado (128) y Oberá (101) son las localidades de la tierra colorada que concentraron la mayoría de los casos, tal y como se viene repitiendo desde inicios del mes.



Desde ayer, el nuevo parte de la cartera sanitaria ya no informa la cantidad de casos activos que hay por municipio como tampoco el número de aislados por ser contacto estrecho con las personas que tienen el virus ni los recuperados del día.



Sí se dio a conocer que hasta ayer eran 3.307 las personas con el virus activo, de los cuales 59 están internados. Hasta la jornada de ayer eran 37.584 los pacientes recuperados.



En estos nueve días de enero ya se acumulan 3.219 casos y tres muertes. Sin embargo, esta ola tiene una diferencia crucial con la anterior y es el reflejo del avance de la campaña de vacunación. Eso se traduce en que la cantidad de personas internadas no tiene relación con la cantidad de activos.



Otro dato no menos importante es que bajaron notablemente los decesos a causa del Covid-19. En todo diciembre hubo diez muertos y el último fue el 30 de ese mes, mientras que en lo que va de enero se registraron tres.



Ninguna de estas personas estaban vacunadas y una (el último fallecido de diciembre) tenía esquema incompleto.



Contagios a nivel nacional

El Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer se registraron 27 muertes y 73.319 contagios de coronavirus en todo el país.



Hace una semana, el domingo 2 de enero, se reportaron 20.502 casos. Es decir que, en siete días, la cantidad de infectados se triplicó.



Hasta ahora, el pico se registró el viernes último, cuando se contabilizaron 110.533: el número más alto de infectados desde marzo de 2020.



Con estos datos, el total de casos desde el inicio de la pandemia asciende a 6.310.844 y los fallecimientos son 117.492.



Del sábado a ayer se realizaron 114.225 testeos. Como resultado, la tasa de positividad fue del 64,18%. Por otro lado, del total de muertes reportadas ayer, once son hombres y 16 mujeres.



De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 1.901 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva.



El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 38,3% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), del 39,1%.



Solidaridad

En el marco del Consejo Federal de Salud (Cofesa), las ministras y ministros de Salud de todo el país brindaron su apoyo y se solidarizaron con los integrantes del sistema de salud de todas las provincias y municipios, que haya sufrido agresiones verbales o incluso violencia física en los últimos días.



“La gran mayoría de las argentinas y argentinos valoran el trabajo a lo largo de la pandemia de quienes tienen encomendada la tarea sanitaria, y sólo se trata de una pequeña parte de la sociedad la que ha llevado a cabo estos inadmisibles actos”, dice el comunicado.

Distribuyen vacunas en el país

En el marco del Plan de Vacunación contra el Covid-19, llegarán a las provincias 5.162.895 de dosis, de las cuales 2.070.600 corresponden a Moderna; 2.639.520 a Pfizer; 196.275 son Sputnik componente 1; y otras 256.500 son Sputnik componente 2, informó el Ministerio de Salud de la Nación. Las vacunas permitirán seguir iniciando y completando esquemas, así como brindando refuerzos.



Asimismo, la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) indicó la aplicación de la dosis de refuerzo a toda la población de 18 años o más, por lo menos a partir de cuatro meses de haber completado el esquema inicial. Teniendo en cuenta que durante enero y febrero un importante número de personas cumplirá con ese intervalo, esta distribución favorecerá el acceso a los refuerzos de las vacunas.

Principales vacunatorios habilitados en Posadas y Garupá

Espacio Multicultural Costanera de Posadas

Cuarto tramo de la Costanera

Lunes a sábados de 8 a 17

Domingos de 14 a 18.30

Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (Imefir)

Av. Blas Parera 5099-5299

Lunes a viernes 8 a 13.

Sábados de 8 a 12

Casa de la Cultura Itaembé Miní

Av. 170 y 147

Lunes a sábados 8 a 13

Hospital Nuestra Señora de Fátima

Lunes a viernes de 8 a 17