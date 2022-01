Reabren centros de apoyo para chicos que dejaron la escuela

lunes 10 de enero de 2022 | 6:04hs.

Antes de fin de mes reabrirán de manera progresiva los centros de apoyo pedagógico y tecnológico para estudiantes con poco o nulo contacto con la escuela. La idea es que todos estén trabajando nuevamente desde febrero próximo.



Se trata de una experiencia que arrancó en la provincia el verano pasado con el objetivo de revincular a los niños y adolescentes que producto de la pandemia y la virtualidad habían perdido contacto con los establecimientos escolares. Los espacios son gratuitos y se trata de un trabajo conjunto entre Educación y los municipios.



“Vamos a retomar los centros de apoyo, en forma gradual, desde la tercera semana de enero. El motivo tiene que ver con resguardar a niños, niñas y adolescentes que tuvieron poca o nula vinculación con la escuela”, señaló a El Territorio Cielo Linares, subsecretaria de Educación de Misiones.



“En su totalidad ya estarán recibiendo estudiantes a partir de febrero, ayudando disciplinariamente en materias específicas y preparando para exámenes, así como acompañando pedagógicamente”, se explicó.



La modalidad será combinada con presencialidad y virtualidad o tareas para hacer en la casa.



Según un informe presentado por el Ministerio de Educación en diciembre pasado, el ciclo lectivo 2021 terminó con 4.608 estudiantes secundarios con libreta abierta en escuelas públicas o privadas. Se trata de chicos que no pudieron obtener los saberes y aprendizajes básicos por diferentes motivos. La modalidad de la libreta abierta les da la posibilidad de que continúen siendo evaluados con acompañamiento especial para lograr acreditar esos conocimientos.



Pero el dato que más preocupa habla de 3.239 adolescentes que no tuvieron vinculación o no fueron evaluados. Es decir, perdieron completamente contacto con la escuela. Los motivos son diversos y el embarazo adolescentes es una de las patas de esta problemática. Pero las realidades de los chicos son diferentes, hay algunos que optan por trabajar según sus situaciones familiares y dejan de lado la formación escolar.



Experiencia

Tomando como base la experiencia del ciclo anterior, este año buscarán que los que abandonaron vuelvan otra vez a la escuela.



El año pasado en la provincia hubo 96 centros de apoyo en los 77 municipios con más de 450 docentes voluntarios y estudiantes de los últimos dos años de las carreras de formación docente.



“Estos espacios corresponden a una política de justicia educativa que brindó una respuesta territorial a las emergencias educativas, consecuencia de la pandemia. Y se mantuvieron activos para fortalecer trayectorias y captar estudiantes alejados de la escuela”, explicaron desde Educación.



Parte de su implementación en la provincia fue la generación de espacios físicos y públicos para estudiantes de todos los niveles educativos, equipados con infraestructura tecnológica, conectividad y equipamiento mínimo para uso compartido.



A lo largo de 2021, 12.589 estudiantes asistieron a los espacios de acompañamiento sociocomunitario, buscando el puntapié necesario para volver a vincularse con la vida escolar.



A la par, 23 espacios recreativos y deportivos se enfocaron en acciones y actividades, valiéndose del deporte como un puente para la revinculación pedagógica.



Por su parte, 22 escuelas apostaron a la revinculación mediante radios y producciones audiovisuales para fortalecer los procesos de construcción del aprendizaje.

En cifras

3.239 Según un informe del Ministerio de Educación de Misiones presentado el mes pasado, son 3.239 los adolescentes que dejaron la escuela.