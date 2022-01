Paredes convertidas en lienzos

lunes 10 de enero de 2022 | 6:00hs.

Al momento de inaugurar o renovar espacios, la búsqueda apunta a espacios únicos, con detalles que muestran la personalidad de sus habitantes; y que muchas veces se logra con la implementación de murales de diferente tamaño al interior de las viviendas, patios, terrazas e incluso muebles, una alternativa que gana espacio en casas y departamentos.



Ya sea que se apunte a marcar el espíritu de una habitación, destacar un baño de pequeñas dimensiones o “vestir” un pasillo, los murales decorativos son una herramienta cada vez más utilizada por profesionales y aficionados del diseño y la decoración.



No hay un código escrito al respecto, hay tantos estilos como gustos personales existen y los motivos pueden ser figurativos o abstractos.



Por lo general, los diseños se realizan a medida y parten de un boceto en papel que luego es trasladado a gran escala a la pared, donde se vuelven verdaderos protagonistas.



Intervenir las paredes de los espacios puede potenciarlos, crear climas, reforzar un estilo y hasta incluso cubrir imperfecciones.



Aldana Vázquez, Flor Glomba, Karina Sureda y Elisa Grosso son cuatro artistas que, habiéndose iniciado en el mundo del arte por distintos motivos, encuentran en el diseño de murales un complemento con otras aristas profesionales.



Con distintos estilos y técnicas, cada una de ellas logra una propuesta creativa y personal a la vez, capaz de sumar valor agregado a paredes despojadas y convertirlas en verdaderas obras de arte.



La pandemia como motor

En el caso de Glomba, Sureda y Grosso, arrancaron en plena pandemia, en julio del 2020 conformaron Colectiva Mora.



En su caso, prefieren trabajar en el exterior, “debido a que se luce socialmente, en el barrio o la comunidad”.



“Sobre una fachada o espacios comunes como patios internos”, explica Grosso.



Aldana Vázquez, por su parte también montó su emprendimiento, Talleres de Valija, en pleno aislamiento social obligatorio.



“Me encanta pintar y como ya no encontraba superficies vacías, empecé restaurando objetos/muebles de la casa dándoles color, algunos pasaron por un lavado de madera y así fui experimentando nuevas técnicas, hasta la heladera tuvo lugar en este cambió. Así, di forma a este emprendimiento pintando objetos y restaurándolos. Pero no solo quedó en objetos del hogar, también en la intervención de paredes”.



Superficies y preparación

Al momento de elegir sobre qué superficie trabajar, hay también una variedad de opciones. Los propietarios pueden solicitar intervenciones sobre azulejos, cortinas metálicas o paredes. Luego será decisión del artista ver donde volcar sus obras, al igual que la técnica y uso de materiales.



“En nuestro caso trabajamos sobre paredes más que nada, no lo hacemos sobre chapa porque requiere pinturas y solventes específicos que son engorrosos de manipular. Lo importante es limpiar la superficie y que esté libre de humedad”, explicaron desde Mora.



Por su parte, Vázquez resalta que en el caso de restaurar trabaja sobre superficies de madera de todo tipo, chapa y plástico.