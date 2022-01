Verano para todos

domingo 09 de enero de 2022 | 6:06hs.

La situación sanitaria y la economía de bolsillo obligan a repensar las vacaciones. Son muchos los misioneros que eligen quedarse a disfrutar el verano y de paso redescubrir una provincia plagada de maravillas naturales. Misma situación para los turistas que eligen recorrer el país.



Aunque más allá de los atractivos turísticos, Misiones también ofrece una amplia gama de ofertas deportivas de estación por fuera de los ya reconocidos deportes de aventura que tanta atención genera en los visitantes casuales.



El verano es sin dudas una buena oportunidad para exhibirlos y generar adeptos, hacerlos parte de la rutina o simplemente utilizarlos para terminar con el ocio.



En Posadas, los balnearios de El Brete y Costa Sur abrieron la temporada 2022 con una enorme variedad de deportes aptos para todo público y cupo ilimitado.



Desde beach voley y newcom, pasando por la natación y llegando al yoga playero, la variedad de ofertas se extiende toda la semana.



También los clubes se suman con propuestas interesantes como el canotaje, mientras que las zonas Centro y Norte de Misiones no se quedan atrás aprovechando los ramales para las travesías con kayak o los paisajes selváticos para el senderismo. El mapa es amplio.



Persiguiendo objetivos

Para comenzar a desandar la información es necesario separar las propuestas: deportes de recreación (tanto en tierra-arena como en agua) y deportes competitivos con la adrenalina como aliada.



Las disciplinas de esparcimiento buscan alivianar la carga rutinaria aprovechando la buena predisposición de las personas que las eligen. Aquí el beach voley marca tendencia por la facilidad de llevarlo adelante y las pocas personas que se requieren (cuatro).



“Se trabaja todos los músculos del cuerpo porque la arena es pesada y hay que tirarse, levantarse, utilizar los brazos… realmente es completo”, remarcó Cecilia Melgarejo, exponente local y profesora de la disciplina.



Siguen este mismo camino el básquet 3x3, una novedad absoluta en Posadas, y el newcom, de gran aporte para las personas de la tercera edad.



El yoga y el aquagym se suman a la cuestión, mientras que el canotaje y la natación terminan de abrir el abanico de posibilidades.



“Las actividades en los balnearios tuvieron una gran repercusión. La gente entendió que podía ir y no necesitaba inscribirse. Tuvimos también muchos visitantes, que estuvieron en la ciudad por un par de días y aprovecharon las actividades. Hay un promedio de entre 30 y 40 personas por grupo durante los turnos y ya estamos trabajando para poder ampliar los horarios tanto en canotaje como en natación”, comentó Isaac Villalba, director de Deportes Náuticos, Balnearios y Costanera de Posadas.



Los deportes competitivos también toman la escena. Y en ese orden no se puede dejar de nombrar el Aguas Abiertas.



El calendario 2021 traerá a muchos amantes de las brazadas de toda la región, pero también es importante para los locales que hoy están en plena preparación. Prueba de exigencia si las hay.



El triatlón es otra alternativa muy elegida por los misioneros y también ya tiene las fechas marcadas para los próximos meses.



Finalmente, los deportes extremos forman parte de las opciones para los que buscan adrenalina, todas impulsadas por los clubes que bordean al río Paraná.



Entre las actividades se pueden encontrar el windsurf y stand up -actividad arriba de la plancha grande- llevadas adelante por el club Optinic; además de la vela en las categorías Láser y los Optimist. Hay para todos los gustos.

