A través de la recreación buscan reforzar la seguridad acuática

Misiones está rodeada de ríos y atravesada por cientos de arroyos. Es por ello que durante muchos años se habló de la importancia de la seguridad acuática y de respetar los lugares habilitados para nadar.



Desde la Dirección de Deportes Náuticos, Balnearios y Costanera de la Municipalidad de Posadas aseguraron que la natación, el aqua gym y el canotaje son de los deportes con más demanda en los balnearios de la capital misionera y buscarán capitalizar ese interés para reforzar la seguridad acuática.



“Las actividades en los balnearios tuvieron una gran repercusión. La gente entendió que podía ir y no necesitaba inscribirse. Tuvimos también muchos visitantes, que estaban en la ciudad por un par de días y aprovecharon las actividades. Hay un promedio de entre 30 y 40 personas por grupo durante los turnos. Estamos trabajando para poder ampliar los horarios tanto en canotaje como en natación”, comentó Isaac Villalba, director de del área.



Con la oferta variada y las altas temperaturas, distenderse en el agua aparece como un plan perfecto, aunque siempre hay que tener en cuenta las reglas.



La natación y el canotaje tienen un piso de edad. Para lo primero se aceptan niños desde los 6 años, mientras que para palear se necesita tener, como mínimo, 8 años. De ahí en adelante no hay límite de edad.



“A veces los padres llevan a sus hijos y se suman a las actividades. Los chicos en general hacen natación y los padres aqua gym, pero la edad no es un limitante. En natación tomamos chicos de 6 años en adelante y en canotaje de 8 años en adelante, más que nada por cuestiones de motricidad y seguridad”, explicó el profesor Villalba.



El agua ofrece esa diversidad. Mientras muchos adultos optan por el agua gym, una actividad destinada a realizar ejercicios aeróbicos dentro del agua. De esta manera, el cuerpo “siente” menos el trabajo, aunque en realidad hace un mayor esfuerzo.



Mientras muchos padres, madres, abuelos y abuelas se ejercitan con el aqua gym, los pequeños aprenden distintos estilos de natación. Las nociones básicas para poder estar cerca de la costa, en una pileta o en un espejo de agua con seguridad.



Por su parte, quienes no quieren sumergirse también tienen la chance de salir a remar con los kayaks. El canotaje combina un buen ejercicio y la posibilidad de apreciar a la ciudad desde otra perspectiva, cuando se realiza de manera recreativa.



Vacunas y refuerzos

“A diferencia del año pasado, la gente se sumó a las actividades porque hay más vacunados y también por las olas de calor. Es una buena alternativa”, expresó Villalba, al tiempo que reconoció: “Les pedimos el esquema completo a las personas, pero todavía no es un limitante”.



“Los incentivamos a que los completen, sobre todo de 13 años en adelante. Si un chico tiene una vacuna le damos la información de los centros de vacunación para que puedan ir a completar el esquema. Seguramente en poco tiempo empezaremos a pedir el esquema completo”, avisó.



“Estamos analizando montar vacunatorios los fines de semana en los balnearios, para trabajar en conjunto con el personal de salud”, confesó el funcionario.



Pero el interés de los ciudadanos en las actividades generó una llave para reforzar una parte estratégica en Misiones: la seguridad acuática.



“Aún nos falta trabajar con el tema de seguridad acuática. A veces las personas ingresan a lugares que no están habilitados y así suceden los accidentes. Pero también hay mucho interés de parte de los padres de que los chicos aprendan natación y acompañan esos procesos”, analizó Villalba.



Que un chico aprenda a nadar a corta edad es importante no solamente para aprevenir un posible accidente, sino también para tranquilizar a sus padres, quienes muchas veces por miedo no los dejan practicar deportes en el agua.



“Recomendamos siempre que vayan a espacios seguros. A los balnearios habilitados que tienen guardavidas (El Brete y Costa Sur en Posadas) de 8 a 19.30 y en los que además hay profesionales de primer nivel para la práctica de todos los deportes”, indicó el profesor.



Además de las ofertas que hay ahora tanto en El Brete como en Costa Sur en Posadas, desde la Municipalidad esperan poner en marcha una nueva colonia de vacaciones, tras la experiencia de diciembre.



“Pretendemos ampliar horarios y acercar a los chicos de los barrios lejanos a los balnearios. Estamos trabajando con las delegaciones barriales y con los merenderos. En Costa Sur tenemos proyectada una colonia de vacaciones para mediados del mes, porque hicimos una en diciembre y tuvo éxito. Conlleva una logística mayor, pero ya tenemos la experiencia anterior”, destacó Villalba.



En una provincia con altas temperaturas y rodeada de ríos, un deporte acuático aparece como una de las mejores maneras de atravesar el verano, pero siempre con la seguridad necesaria.

Antes de entrar al agua, los chicos aprenden sobre seguridad. Foto: Natalia Guerrero

Para agendar

Las clases de aqua gym se dictan los lunes, miércoles y viernes de 8.30 a 9.30 en El Brete y martes y jueves de 8.30 a 9.30 en Costa Sur.



Las clases de natación son de lunes a viernes de 8.30 a 10.30 en ambas sedes.



El canotaje se divide en adultos y niños. Los pequeños pueden ir los martes y jueves de 8 a 9 (El Brete) o los miércoles, viernes y sábados de 8.30 a 10.30 (Costa Sur).



Para los adultos, los lunes y miércoles de 17 a 19 y los sábados de 8 a 10 (El Brete) y los martes y jueves de 17 a 18.30 (Costa Sur).

