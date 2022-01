Tres propuestas para disfrutar de la playa

domingo 09 de enero de 2022 | 6:05hs.

El beach vóley comanda el grupo de deportes playeros no solamente en la provincia sino en todo el mundo. La alternativa es infaltable para aquellos que visitan playas, clubes o piletas.



Se necesitan cuatro personas para practicarlo, una pelota de vóley y la red en altura, además de la arena que puede incluirse en la medida justa (cubriendo la dimensiones de la cancha).



Hace ya unos años que el circuito misionero de beach es una realidad, avanzando de niveles y con el firme objetivo de consolidar una pareja que alcance el proceso olímpico.



“Trabajan todos los músculos del cuerpo porque la arena es pesada y hay que tirarse, levantarse, utilizar los brazos… realmente es completo”, remarcó Cecilia Melgarejo, exponente local y profesora de la disciplina.



“También el beach te trabaja mentalmente. De cabeza tenés que ser muy fuerte porque no hay suplentes y hay que mantenerse estable, además el clima a veces tampoco colabora”, agregó.



“También hay que cubrir una buena parte de la cancha (ocho metros por cada lado) y eso lo hace entretenido”, cerró.



El municipio posadeño tomó nota y le dio el espacio necesario en sus costas. Hoy los interesados pueden descubrir el voleibol playero todos los días en las playas de El Brete (turno mañana: lunes a jueves de 8 a 10; turno tarde: lunes, miércoles y viernes de 15 a 19) y Costa Sur (todos los días de 16 a 20), de manera gratuita.



Toma impulso

El básquet 3x3 es la sensación de esta temporada y promete crecer. Foto: Federico Gross

En el otro lado de la ecuación hay un deporte que ya toma impulso para posicionarse definitivamente: el básquet 3x3. Integrada hace poco al calendario olímpico, esta modalidad adaptada es la sensación.



Se requieren seis jugadores (tres por equipo) y una sola canasta en una cancha de 15 metros de ancho y 11 metros de largo. Tan sencillo como eso.



El equipo que logre la mayor cantidad de puntos en diez minutos es el que ganará, recordando que el tiro dentro del arco vale un tanto y fuera de éste vale dos.



“Esta propuesta es totalmente nueva y está prendiendo de una manera impresionante en Posadas, sobre todo en la rama femenina; es para todas las edades y los profes están abiertos a dar clases para los novatos”, remarcó Gustavo Aquino, uno de los organizadores del deporte en El Brete.



“Solamente hay que ir y nosotros organizamos dependiendo de las edades (adolescentes y adultos). Hoy tenemos una buena concurrencia gracias a que los clubes están cerrados por vacaciones”.



“Es un deporte oficializado que tiene muchos beneficios como el uno contra uno, además de optimizar los espacios”, agregó.



La cancha está ubicada en El Brete, a 20 metros de la playa, y el básquet 3x3 se practica de lunes a viernes de 18 a 20.



Tienen su lugar

El newcom pisa fuerte en Misiones, que cuenta con su propia liga. Foto: Federico Gross

Por supuesto que los adultos tienen su lugar con la práctica del beach newcom, una adaptación del vóley donde la pelota no se golpea sino que se atrapa y se lanza por arriba de la red.



Esta propuesta llegó hace más de once años a la provincia y actualmente cuenta con una liga misionera compuesta por 73 equipos de Posadas, Andresito, Eldorado, Montecarlo, Puerto Rico, Jardín América, San Vicente, Aristóbulo del Valle, Oberá, Garuhapé, Garupá y Capioví.



“Es un deporte de bajo impacto creado para la recreación y para que los adultos compartan con sus pares. Se hizo tan famoso que hoy lo practican personas de 40 a 70 años”, señaló Javier Estrukel, profesor y coordinador de la liga misionera.



“En lo personal tengo personas que ya no pueden practicar otros deportes por distintas dolencias en sus articulaciones y eligen el newcom. A diferencia del vóley no existe el bloqueo o el remate, esto lo hace menos riesgoso”, agregó.



Para los interesados en sumarse a está disciplina, que también se practica de forma mixta, lo pueden hacer acercándose al balneario El Brete (martes y jueves, de 18 a 20) o al polideportivo Ernesto “Finito” Gehrmann” , los lunes, miércoles y viernes de 18 a 20.



Otra opciones

El yoga también aparece como alternativa dentro del calendario de verano en El Brete (se practica los lunes, miércoles y viernes de 8 a 9), además de la zumba (martes y jueves de 18.30 a 19.30), el ritmo gym (lunes, miércoles y viernes de 18 a 19-también se suma Costa Sur con los mismos días y horarios-) y el cross funcional (martes y jueves de 15 a 17).



No hay que dejar de lado el fútbol, que marca agenda todos los días en ambos turnos.

