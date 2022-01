Energías renovadas

domingo 09 de enero de 2022 | 6:05hs.

Tras cerrar el 2021 de la mejor manera, Guaraní buscará continuar con su buen andar en el torneo Regional y hoy visitará a Victoria de Curuzú Cuatiá con la intención de traer a la Tierra Colorada un buen resultado de cara a la revancha de la próxima semana.



La Franja tendrá algunas bajas sensibles por contagios de coronavirus y el DT Carlos Marczuk esperará hasta último momento a Cristian Barinaga.



El encuentro se disputará en el estadio de Deportivo Victoria, a partir de las 20.30 y con el arbitraje de Rodrigo López, de la Liga de Resistencia.



El antecedente inmediato marca que Guaraní goleó a Comunicaciones de Mercedes, pero entre ese partido y el de hoy pasaron algunas semanas. La clasificación en Villa Sarita fue antes de Navidad, aunque para el plantel el parate fue importante para recargar energías de cara a la última etapa del Regional, que será la más exigente.



Antes de viajar, el plantel se realizó los correspondientes hisopados y dieron positivo Alan Almirón, Juan Manuel Rodríguez, Alejandro Benítez, Matías Barrientos y Nahuel Clavero.



Es por eso que Carlos Marczuk no podrá repetir el once del último partido. Además, Cristian Barinaga llega entre algodones y el cuerpo técnico lo esperará hasta último momento para ver si va desde el arranque o si espera en el banco de suplentes.



El capitán franjeado salió con una molestia en el último encuentro y trabajó diferenciado durante la semana, aunque no pierde las esperanzas de estar desde el inicio en Victoria. Si el ‘10’ no empieza el encuentro, su lugar será ocupado por David Fernández.



La última línea sufrirá cambios. Ingresará Juan Medina y Manuel Roa pasará al mediocampo, para cubrir el lugar vacante de Juan Manuel Rodríguez. Además, Braian Domínguez reemplazará al Pájaro Benítez.



Malos recuerdos

El de esta noche será el tercer cruce entre Victoria y Guaraní, que empataron en las dos oportunidades anteriores, aunque el recuerdo para los misioneros no es bueno.



En Curuzú Cuatiá fue 0-0 y en Villa Sarita 2-2, ambos encuentros por el anterior torneo Regional. Los correntinos finalizaron primeros en la zona y eliminaron a la Franja y a Atlético Posadas.



Además, Victoria llega de eliminar a Mitre, tras derrotarlo 2-0 en Posadas y perder 2-1 en su casa, en un encuentro en el que el Auriazul casi lleva la serie a los penales.



Sin un juego vistoso, los de Curuzú Cuatiá se ajustan mu bien a su libreto. Buscan los pelotazos a espaldas de los centrales e intentar sacar rédito de la velocidad de sus carrileros, por lo que la última línea franjeada deberá estar más que atenta.



En las otras series de cuartos de final de la región Litoral Norte, Sol de América recibirá a 1° de Mayo desde las 19.30, mientras que Defensores de San Roque será local desde las 17 a Alianza San Jorge Popular de Corrientes.



El encuentro de ida entre Fontana y Atlético Alvear, ambos de Chaco, fue postergado por casos de coronavirus en el local.