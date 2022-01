Arranca el año

domingo 09 de enero de 2022 | 6:05hs.

Sin dos de sus principales figuras ofensivas, Oberá Tenis Club (OTC) recibirá esta noche a Platense, en un partido válido por la zona Única de la Liga Nacional de básquet. El inicio del encuentro está previsto para las 20, en estadio Luis Augusto Derna.



Para el representante misionero será el primer partido del 2022, aunque oficialmente se adjudicó los puntos del cotejo que debió disputar el último viernes ante San Lorenzo.



Tal como se informó, el Azulgrana es el equipo más afectado por los contagios de Covid-19, al menos hasta el momento, ya que reportó 22 positivos en su plantel, entre jugadores de Liga Nacional, Liga de Desarrollo, cuerpo técnico y staff médico, por lo que no viajó a Oberá.



En consecuencia, según lo dispuesto por la Asociación de Clubes (AdC) -organismo que a principio de la semana confirmó que no se reprogramarán partidos-, el Celeste ganó sin jugar y sumó dos puntos para la tabla de la zona Única.



De esta forma, el conjunto de la Tierra Colorada ostenta un récord positivo de 8 triunfos y 7 derrotas en 15 jornadas.



Por su parte, el rival de esta noche llegará a Oberá con un registro de 4 victorias y 8 caídas.



Si bien eso indica la estadística, vale mencionar que de los 4 triunfos cosechados por Platense en lo que va de la competencia, tres se dieron de manera consecutiva en las últimas fechas, es decir que viene en levantada.



Sin ir más lejos, el viernes se impuso como visitante por 86 a 60 ante Comunicaciones de Mercedes, Corrientes.



Otro dato a tener en cuenta es que los dos triunfos previos del Calamar también fueron de visitante: ante Instituto y Atenas, ambos de Córdoba.



Por el lado del Celeste, el jueves Nicolás De los Santos fue confirmado como el primer integrante del plantel profesional en dar positivo al test de Covid-19, por lo que deberá realizar la correspondiente cuarentena.



El base se encuentra en plena recuperación del esguince de tobillo que padeció el pasado 20 de diciembre, en el último partido del 2021, por lo que realizaba tareas diferenciadas y no estaba entrenando con el resto del equipo.



El entrenador Fabio Demti tampoco podrá contar con el goleador Melvin Johnson, quien aún se encuentra en Estados Unidos, adonde viajó para pasar las fiestas de fin de año.



El escolta se aplicó la vacuna en su país de origen y aún no llegó a los catorce días requeridos por el transporte aéreo internacional para autorizar el viaje luego de la inoculación.