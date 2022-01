Britney Spears en redes: “La energía de una mujer libre nunca se sintió mejor”

domingo 09 de enero de 2022 | 6:00hs.

Britney Spears volvió a dar que hablar al publicar una foto casi desnuda en su cuenta de Instagram. “La energía de una mujer libre nunca se sintió mejor”, escribió acompañando la foto en la que se la ve posando frente a un espejo. La cantante de Toxic publicó dos fotos que la muestran sin nada más que medias blancas, con emojis de flores y corazones de amor colocados en sus partes íntimas.



No es la primera vez que la cantante de 39 años comparte fotos desnuda. En octubre pasado, publicó otra serie de fotografías durante una escapada tropical con su prometido Sam Asghari, mientras celebraba la victoria legal ante su padre.



¿Vuelve a la música?

Britney utiliza las redes sociales para compartir todo acerca de su vida personal y profesional con sus fanáticos.



Así lo hizo a fines de diciembre cuando aseguró en sus redes sociales que no está preparada para volver a hacer música después de 13 años bajo una tutela que le quitó el control de sus asuntos personales y empresariales.



La disposición judicial de 2008 pedida por su padre, dijo en una extensa publicación en Instagram que quería “presionarme un poco más y hacer cosas que me asusten, pero no demasiado”.



“Supongo que a la mayoría le parece raro que ya no haga música. La gente no tiene ni idea de las cosas horribles que me han hecho personalmente y después de lo que he pasado, ¡¡¡me aterra la gente y la industria!!!”, escribió la estrella de 40 años.



Y agregó: “No hacer más mi música es mi forma de decir ‘ándate a la mi...’ en cierto sentido, cuando en realidad solo beneficia a mi familia ignorando mi verdadero trabajo. Es como si inconscientemente les hubiera dejado ganar”.



Su ansiada libertad

Tras 13 años y luego de una larga lucha, Britney Spears consiguió el fin de la tutela que tuvo por parte de su padre, quien quedó a cargo de la artista luego de varias polémicas protagonizadas por Britney y tras descubrirse su problema con las drogas.



Spears había exigido públicamente el final de la tutela a mediados del 2020 cuando contrató a su propio abogado, removiendo del cargo a quien fuera elegido por su padre para pelear por su causa. También hizo que removieran a su padre, Jamie Spears, del control sobre su su vida y finalmente obtuvo libertad para tomar sus propias decisiones por primera vez desde 2008.



Su causa fue acompañada por miles de fanáticos e incluso artistas alrededor de todo el mundo, que bajo la consigna de #FreeBritney se unieron a la artista pidiendo que recuperara el control de su vida.



Una de las claves para el cambio de dirección fue el discurso que Spears dio durante una audiencia en junio. En ese entonces, describió con lujo de detalles las restricciones, abusos y angustia que sufrió desde que su padre fue nombrado como su tutor.