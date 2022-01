Enero arrancó con un promedio de más de 300 casos diarios

domingo 09 de enero de 2022 | 6:05hs.

En materia sanitaria, el 2022 arrancó complicado. Disparada de casos de Covid-19 a nivel nacional, largas filas para testeos y la irrupción de una nueva variante en Argentina que parece no tener piedad respecto a su contagiosidad.



En Misiones, durante la primera semana de enero, el acumulado de casos superó al total de todo diciembre y esto se evidencia en el ascenso de la curva. El año comenzó con 189 casos y ayer el parte epidemiológico ya había reportado 563, es decir, en apenas una semana, la cantidad de contagios en la provincia aumentó un casi un 200%.



Con un total de 2.594 casos en lo que va del mes, a juzgar por las cifras oficiales, el promedio diario hasta ahora es de 324,25, un número que no se había visto ni en el peor pico de la pandemia, entre junio y agosto pasado.



Sin embargo, esta ola tiene una diferencia crucial y es el reflejo del avance de la campaña de vacunación: la cantidad de personas internadas no tiene relación con la cantidad de activos. Actualmente, en Misiones hay 2.798 pacientes con coronavirus y solamente 57 están cursando la enfermedad internadas, lo que equivale al 2%.



Otro dato alentador es que bajaron notablemente los decesos a causa del Covid. En todo diciembre hubo diez muertos y el último fue el 30 de diciembre, mientras que en lo que va de enero se registraron dos. Ninguna de estas personas estaban vacunadas y una tenía esquema incompleto (el último fallecido de diciembre).



A nivel nacional, el panorama es el mismo: ayer se reportaron 101.689 casos positivos de coronavirus y 37 nuevos decesos, un número considerable pero ínfimo respecto al total de contagios.



Cambio de paradigma

En todo el país en general, y particularmente en Misiones, desde fines de diciembre y los primeros días de enero, las largas filas para hisoparse se llevaron todos los titulares. De hecho, se agregaron nuevos espacios, como el caso del hospital de Itaembé Guazú, en Posadas, y en otros casos volvieron a funcionar lugares que ya habían sido dados de baja por la escasa demanda, como en San Pedro, donde se decidió reactivar el centro del polideportivo, que había funcionado hasta mediados de octubre.



También en Posadas se volvió a testear los domingos en el ex Materno Neonatal, día que había sido suspendido en septiembre por la poca concurrencia.



Ante este escenario, que se replicó en todo el país, en la última reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), todos los ministros del área sanitaria decidieron en conjunto cambiar el criterio que se tomará en cuenta a partir de ahora, diferenciando vacunados de no inmunizados y asintomáticos de sintomáticos.



En esa línea, el Ministerio de Salud de Misiones informó que el testeo está indicado para aquellos contactos estrechos que presentan síntomas y son mayores de 60 años o tienen algún factor de riesgo. Caso contrario, el diagnóstico se confirma por criterio epidemiológico. Esto se resolvió ante la alta circulación del virus.



Se recomienda aislarse e informar a las personas con las que se tuvo contacto en las 48 horas previas al inicio de síntomas. Si aparece dificultad respiratoria o los síntomas empeoran, se recomienda hacer una consulta médica.



Si la persona no tiene síntomas y no está vacunada o tiene esquema incompleto, debe hacer diez días de aislamiento. Para quienes tienen dos o tres dosis, el aislamiento se reduce a cinco días. El testeo no está indicado para contactos asintomáticos en ningún caso. Estos criterios fueron consensuados por los ministros de Salud de todo el país.



Demanda en vacunatorios

En paralelo al aumento de testeos, también se acrecentó la demanda para vacunarse, una situación íntimamente relacionada con la implementación del pase sanitario para todo tipo de eventos donde existan aglomeraciones, ya sea en espacios abiertos o cerrados.



De hecho, durante la primera semana del año, más de 10 mil misioneros acudieron recién por la primera dosis de la vacuna.



Los vacunatorios volvieron a tener filas de personas para vacunarse por primera vez, completar esquema con la segunda vacuna o recibir la dosis de refuerzo.



En algunos puntos de la provincia, como en Oberá, se volvieron a habilitar la Casa de la Cultura y el Complejo Ian Barney como centros de vacunación.