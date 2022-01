Con serios retrasos y obstáculos, volvió el servicio internacional

domingo 09 de enero de 2022 | 6:04hs.

El servicio de transporte internacional de pasajeros que une las ciudades de Posadas y Encarnación, comenzó como estaba previsto desde ayer, pero con numerosas dificultades en el marco del cumplimiento del protocolo sanitario dispuesto.



Efectivamente en Posadas, las unidades de la empresa Casimiro Zbikoski SA estaban listos para el servicio desde las 5 de la mañana en el terminal de ómnibus, pero recién cuatro horas después, a las 9 de la mañana, lograría concretar el primer viaje.



Representaría el primer obstáculo, originado en la partida o durante el trayecto, incluido todas las dificultades en los controles fronterizos hasta llegar a destino.



Esto lo indicaría de manera oficial la propia empresa al informar que “las demoras en el tránsito vecinal fronterizo son ajenas a la empresa. Nuestros conductores nos informan de retrasos de más de cinco horas al momento. Lamentamos que los usuarios deban sufrir esta situación”. Fue lo que dio a conocer, a media mañana de ayer de manera oficial la empresa Casimiro Zbikoski SA. Efectivamente los usuarios y los propios choferes, fueron quienes debieron padecer por horas para trasponer el puente San Roque González.



Las dificultades

Durante toda la jornada según pudo saber El Territorio, se sucedieron diversas situaciones que añadió el padecimiento a los usuarios de uno y otro lado de la frontera.



Uno de los agravantes generados por algunos pasajeros era que no tenían el carnet sanitario en regla y hasta volvieron a aparecer los papeles truchos o carnet de vacunación adulterados. Esto provocó que incluso, dos unidades tuvieran que volver a Encarnación con todo el pasaje para evitar romper la burbuja.



Es decir, la falta de cumplimiento de las documentaciones exigidas o la irresponsabilidad de algunos, representó un tema recurrente que retrasó a todo el viaje e incluso -como se señaló- frustró el viaje e impidió llegar a destino.



Del mismo modo, según plantearon algunos usuarios, no se previeron un corredor para el transporte de pasajeros lo que implicó permanecer en las habituales largas filas que se producen para ingresar o salir del país.



Muchos pasajeros que sí tenían las documentaciones en regla, expresaron su malestar al observar que se esperó casi dos años para el retorno del servicio internacional y no se pudo evitar todas las dificultades generadas desde la partida y durante el trayecto hasta llegar a destino.



De acuerdo a los números que pudo recabar este matutino, alrededor de 150 pasajeros son los que pagaron los 300 pesos del boleto, en distintos horarios y durante toda la jornada, fueron parte de la primera odisea en cruzar en colectivo el Centro de Frontera Posadas-Encarnación.

Los requisitos

Los siguientes son los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias de ambas cabeceras del puente. Los choferes piden al subir pero son las autoridades de migraciones los encargados de verificar la documentación.



Libreta de vacunas dos dosis a partir de 13 años, para todos los casos.

A quienes regresan dentro de las 24 horas se les exige libreta de vacuna con dos dosis.



Comprobante de salida de salubridad expedido en la frontera antes de hacer la salida del país; en caso de extravío el pasajero no puede subir para volver.



Para permanencia de más de 24 horas en Paraguay, deben presentar la libreta de vacuna completa con dos dosis y PCR negativo vigente, con código Qr o en su defecto comprobante de pago que coincida con dicho comprobante de PCR.