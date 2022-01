Convocan a participar del concurso Adquisición 8M

domingo 09 de enero de 2022 | 6:00hs.

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, se lanzó un concurso para exhibir y premiar obras realizadas por artistas mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias, con objetivo de visibilizar la necesidad de revertir la conformación patriarcal del patrimonio cultural nacional y consolidar paridad de género en la conformación de las colecciones públicas. El proyecto está destinado a creadoras y artistas de todas las disciplinas de las artes visuales, sin límite de edad, ni requerimientos de trayectoria, aceptándose solo una obra por participante. Se podrán presentar obras en cualquier técnica y/o soporte; pinturas, dibujos, grabados, fotografías, collage, esculturas, instalaciones y videos, entre otros; para lo que no es necesario ni excluyente que sean inéditas. No se considerarán restricciones de fecha de realización, ni de participación previa en exposiciones.



Las inscripciones (hasta el 5 de febrero) deben gestionarse a través del sitio somos.cultura.gob.ar y se elegirá ocho ganadoras con premios económicos.