Restaurantes con más controles y turistas nacionales en enero

domingo 09 de enero de 2022 | 6:04hs.

A poco más de una semana de la exigencia del pase sanitario en lugares públicos o para eventos, desde el sector gastronómico posadeño se evaluó un cumplimiento en general de la exigencia. En tanto en la demanda se reconoció mayor incidencia de turistas nacionales por un buen funcionamiento del programa Pre Viaje.



“Con respecto al pedido de pase sanitario que salió el 1 de enero, lo que hicimos en los primeros días fue ponernos al día en su implementación. Los negocios tuvieron una capacitación interna. Cuando se llega al negocio, la misma persona que te invita a ponerte alcohol en las manos y en algunos casos tomarte la temperatura, también después te pide el carnet sanitario que puede ser en papel o con la aplicación en el celular”, comentó Martín Oria, empresario gastronómico y directivo de la Asociación Misionera de Hoteles Bares y Restaurantes (Amhbra).



El empresario acotó que “hasta el día 4 a muchas personas que no tenían o no trajeron el certificado se les explicó que era importante que lo tengan a mano, se los dejó entrar igual pero se les informó que era un requisito para permitir su ingreso. Ahora la mayoría lo tiene preparado en su celular para mostrarlo”.



Oria comentó que en diálogo con empleados y otros empresarios se consideró que sería bueno que “el pase sanitario se pida también en otros grandes negocios donde se moviliza mucha gente, por ejemplo en los supermercados. Que no quede sólo restringido al sector gastronómico o de eventos”.



Clientes también más cautos

En cuanto a la demanda actual, el empresario comentó que los primeros días del año mostraron una merma de movimiento. Posiblemente también por influencia de la situación sanitaria. “Desde el martes observamos que hubo una baja en la cantidad de clientes que se mantuvo hasta hoy (sábado). Creemos que el consumidor local está más guardado o se cuida más por esta suba de casos (de Covid-19) que hubo”, consideró.



Acotó por otro lado que “todavía vemos pocos turistas. Es decir, si las fronteras estuvieran abiertas y se aprovechara esta ventaja cambiaria de tomar el peso argentino a casi 210 pesos frente al dólar, hoy estaríamos invadidos de turistas”.



Vale recordar que durante la última semana de diciembre el sector gastronómico se mostraba a pleno por festejos, que se extendieron hasta el 1 de enero, cuando en muchos locales la gente debió aguardar en largas filas para poder ingresar a los locales gastronómicos de la Costanera capitalina.



Desde Amarú Costa Bar, Maximiliano Pazos, socio gerente, consideró que “el pase sanitario es una medida que está bien exigir pero debió pedirse con más anticipación. Justo arrancamos año nuevo y a la gente le costó estar en regla. Por el control tenemos que destinar un empleado a esa tarea. Esperamos que también, así como nos exigen a nosotros lo hagan también con supermercados o bancos, donde la gente se agrupa mucho”, dijo.



Y por otro lado observó que “Hoy hay bastante movimiento, pero notamos que es más la gente que viene de otras provincias. Se nota que el Pre Viaje funcionó muy bien. No vimos todavía muchos turistas de Brasil o Paraguay”, comentó.

Más lugares piden el pase sanitario

Entre los nuevos establecimientos que piden el pase sanitario en los últimos días se sumaron los casinos en la provincia. También se informó de mayores controles en algunos municipios como en el caso de Garupá donde solicitaron las credenciales sanitarias a vecinos que se acercaron a pagar impuestos. Ayer desde el sector gastronómico se observó que mientras se pedía una mayor exigencia en algunos lugares de esparcimiento en otros no había cuidados mínimos. “Hay supermercados en donde ya nadie te cuida de ponerte alcohol en las manos, y otros lugares donde están muy amontonados y no se cuidan distancias. El cuidado debe estar en todos lados”, plantearon.