Siguen las presentaciones de Guzmán sobre las negociaciones con el Fondo

domingo 09 de enero de 2022 | 6:02hs.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, comenzó una gira de explicaciones sobre el estado de la negociación del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que incluye presentaciones ante gobernadores, empresarios, sindicalistas, diputados y senadores.



El objetivo de esa gira que comenzó la semana pasada y continuará mañana es la búsqueda de los apoyos locales necesarios para el acuerdo con el organismo internacional que permita extender los tiempos de pago de una deuda de 44.000 millones de dólares contraída durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.



Mañana Guzmán se reunirá con los gobernadores de las provincias de Corrientes, Gustavo Valdés; de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Jujuy, Gerardo Morales y con el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta para ponerlos al tanto de los avances y alcances de las negociaciones con el Fondo por el pago de la deuda. El encuentro se realizará en la sede del Ministerio de Economía y no en el Congreso de la Nación como había reclamado la oposición. El escenario parlamentario está previsto para la segunda quincena de enero cuando Guzman podría acercarse al palacio legislativo para explicar a diputados y senadores los pormenores de la negociación.



“Aguardaremos que el acuerdo esté plasmado en una carta de intención con el FMI, como dice la ley y sea remitido al Congreso para en ese momento manifestar nuestra posición al respecto”, declaró la cúpula de Juntos por el Cambio en un documento donde expresaron la intención de concurrir mañana a escuchar a Guzmán.



De esta forma, la alianza opositora insistió con que el Congreso de la Nación es el ámbito de discusión para la resolución de este tipo de negociaciones, pese a que el año pasado se negaron a aprobar el proyecto de presupuesto para el año en curso.



La gira de exposiciones del ministro Guzmán se inició el miércoles de la semana pasada en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada donde estuvieron los gobernadores y representantes de todas las provincias, con el único faltazo del distrito porteño, para escuchar la estrategia del gobierno nacional en la pulseada que mantiene con el FMI para lograr posponer los pagos de una deuda de 44.000 millones de dólares cuyos primeros vencimientos operan a fin de mes.



En esa oportunidad Guzmán explicó durante una hora los argumentos técnicos sobre el origen de la deuda y las complicaciones para pagarla en los tiempos previstos en el programa acordado en 2018.El funcionario afirmó que “la distancia entre lo que plantea el FMI y lo que propone el gobierno consiste en diferenciar un programa de ajuste del gasto real, que detendría con seguridad la recuperación, versus un programa que le dé continuidad a la recuperación de la economía”.



Los argumentos de Guzmán

El titular de la cartera de Economía detalló que la Argentina propone bajar el déficit “en forma gradual con la posibilidad que el Estado pueda favorecer las condiciones de producción. La Argentina propone reducir el déficit a través de crecimiento”.



Sin embargo, dijo que lo que pide el FMI es diferente de lo que presentó el gobierno. Por este motivo según Guzmán es clave que el gobierno y la oposición estén alineados en defender los intereses de la Argentina. “Cada uno tiene que definir la camiseta que se quiere poner”, advirtió.



Unos minutos antes de la exposición de Guzmán, el presidente Alberto Fernandez dijo que“hubiera querido recibir un país sin esta deuda. Esto no se tuvo en cuenta en el momento en que se tomó y a nosotros nos votaron para solucionar el problema. Queremos que la Argentina no vea dificultado su crecimiento por favorecer a acreedores externos. Con este objetivo seguiremos trabajando. Si nos ven unidos vamos a llevar tranquilidad a cada argentino”.



Los mandatarios provinciales, entre los que se encontraba el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, escucharon atentamente las explicaciones y luego regresaron a sus provincias sin hacer -la mayoría de ellos- declaraciones públicas. Los que sí hablaron son los gobernadores oficialistas como Axel Kicillof y Jorge Capitanich, de Chaco.



“Hay algunos de los responsables de la deuda que hoy están ausentes. Parece que el que tira la piedra esconde la mano. Decidieron no acompañar el presupuesto y quizá planteen no acompañar este acuerdo con el FMI”, disparó el gobernador Kicillof que estuvo sentado muy cerca de Guzmán y Alberto. Luego acusó a Macri de incentivar una “timba financiera”.



Ante empresarios y sindicalistas

La gira de presentaciones de Guzmán continuó el jueves pasado con representantes de empresas privadas y sindicalistas donde volvió a insistir que “la diferencia entre lo que plantea el FMI y el gobierno argentino consiste en un programa de ajuste de gasto real versus un programa que le dé continuidad a esta recuperación fuerte a la economía”.



El encuentro se desarrolló en la terraza del Palacio de Hacienda y acompañaron a Guzmán, la ministra de Salud, Carla Vizzotti; el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, y el titular de la cartera de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.



Por el lado empresario participaron Antonio Aracre (Syngenta); Laura Barnator (Unilever); Daniel Herrero (Toyota) y Verónica Marcelo (Natura). Mientras que del lado de los sindicalistas dijeron presente el secretario de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer y los representantes de los sindicatos de Seguro, Jorge Sola; de la Unión del personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez y de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló.



En la oportunidad, Guzmán explicó que “no es una cuestión de visiones sino de intereses en juego. Algunos pueden plantear un programa recesivo que baje el nivel de exportaciones y permita elevar el superávit comercial para pagar deuda pero primero que todo está asegurar la recuperación económica de la Argentina”.



En la cartera de economía mantienen firme la idea de avanzar en la semana que se inicia con una convocatoria a los jefes del bloque del Congreso de la Nación para informar sobre la negociación. La cita aún no tiene fecha pero se realizaría antes de que finalice el mes de enero.

Alberto: “No habrá ajustes ni tarifazos”

Durante el encuentro con los gobernadores el presidente de la Nación pidió unir esfuerzos para negociar con el FMI y aseguró que “la palabra ajuste está absolutamente desterrada en la discusión que estamos dando”.



“No vamos a firmar un acuerdo que suponga un aumento tarifario excesivo. No hay ninguna posibilidad de que la Argentina tenga tarifazos en el año venidero y los subsiguientes. Mientras estemos gobernando, las tarifas tendrán que corregirse de un modo razonable y considerando los ingresos”, afirmó Alberto Fernández y ratificó que más allá de las negociaciones “buscamos que el mundo revise esta política dañina de sobrecargos de interés que cobran a países con préstamos por encima de cierta cuota. No es ético”.