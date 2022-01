Santo Tomé multiplica día a día los casos activos de covid-19

sábado 08 de enero de 2022 | 22:00hs.

La Comisión de Emergencias local informó que el viernes 7 se registraron 92 nuevos contagios y 13 altas, por lo que el total actual de activos de covid 19 en esta ciudad es de 568 pacientes, logrando cifras nunca vistas en esta ciudad (que sigue en fase 5 con todas las actividades habilitadas) desde el inicio de la pandemia.

Según el último parte, actualmente hay 2767 recuperados, el número de fallecidos se mantiene en 37. El número de acumulados desde marzo del año pasado hasta ahora es de 3365, y la cantidad de aislados aproximados es de 2840, a razón de 5 personas por cada caso activo de coronavirus.

Menos testeos

Los hisopados se realizan diariamente en el hospital San Juan Bautista. De lunes a viernes de 7 a 19 y los sábados de 9 a 12 y de 16 a 18. También se hisopa en turno noche, domingos y feriados. Se solicita, como requisito obligatorio, acudir a realizarse el hisopado presentando la libreta de vacunación. Esta semana que finalizó se sumaron centros de testeos itinerantes.

Ahora, por una medida tomada desde el Ministerio de Salud de la Nación, no se testeará a mansalva como se venía haciendo.

¿Quiénes deben hisoparse? Si la persona tiene síntomas compatibles con COVID 19 con 48 a 62 horas de evolución, si tiene alguna patología de riesgo o tiene más de 60 años, debe acercarse al Centro de Testeo Epidemiológico más cercano.

Los cambios presentados son los siguientes:

-Si la persona tiene síntomas compatibles con COVID 19 (fiebre, dolor muscular, pèrdida de gusto u olfato, tos seca) y tuvo contacto estrecho con un caso positivo, debe aislarse

-Los que cuenten con vacunación completa deberán aislarse por 7 días

-Los que posean 1 sola dosis, o no se hayan vacunado, deberán aislarse por 10 dias

-Si la persona tiene esquema de vacunación completo, es contacto estrecho y no tiene síntomas, debe aislarse por cinco días, y en caso de que no aparezcan los síntomas, tendrá el alta sin necesidad de un test.

-Si la persona recibió una sola dosis o no está vacunada, es contacto estrecho y no tiene síntomas, debe guardar aislamiento por siete días y, en caso de que no aparezcan, tendrá el alta sin necesidad de un test.

Vacunación y seguimiento

En cuanto a la vacunación, este lunes 10 se estará aplicando 3ra dosis de refuerzo para mayores de 60 años que recibieron la 2da dosis hace cuatro meses. La modalidad será: en el club Carlos Gallini, de 7 a 12, por orden de llegada.

Siguen vigentes las líneas telefónicas para el seguimiento de pacientes con coronavirus: 3756459750 y 3756540606. O bien, la guardia del Hospital 107.

Además, sigue funcionando el call center covid para quienes tengan síntomas o quieran dar aviso de familias que necesiten algún tipo de asistencia: 3756545656 y 3756611050.