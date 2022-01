"Quisiera para los jóvenes la misma libertad con la que yo crecí”

sábado 08 de enero de 2022 | 18:53hs.

El reconocido acordeonista y compositor Raúl Barboza se presentará hoy en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez de Posadas, para dar un gran cierre al festival a beneficio de las delegaciones de artistas que representarán a la provincia en distintos festivales este verano.

El consagrado músico de 83 años vive en París desde 1987, y desde esa ciudad europea se ha dedicado a difundir con maestría la música del Litoral, el chamamé, esa cultura que hoy es patrimonio de la humanidad. Con un estilo único y una extensa carrera, amigo y heredero de los más grandes exponentes de la música popular argentina, “El mago del acordeón” es en la actualidad uno de los músicos argentinos con mayor reconocimiento internacional.

Antes de su regreso a la Tierra Colorada, de la que guarda muchos buenos recuerdos, según sus palabras, “Don Raulito” charló telefónicamente con Radioactiva 100.7, en una entrevista en la que se refirió a su infancia, cuando descubrió la música de muy niño y la libertad que le dieron sus padres y que él aprendió a cuidarla siempre para su vida y su arte, y sobre todo sus ganas de seguir haciendo música, viajando y enseñando.

“Tengo un poco más de ocho décadas y estar tranquilo, estar tocando y viajando es una felicidad muy grande para mí, estoy feliz de volver a tocar en Misiones”, dijo.

Aunque pasen los años, para muchos y sobre todo en el ambiente del chamamé, sigue siendo ‘Raulito’ como de forma cariñosa le llamaban los vecinos y músicos de su barrio cuando comenzó a tocar el acordeón que le regaló su padre a los ocho años.

“Hay mucha gente que me dice ‘Raulito’ de forma cariñosa, en Brasil por ejemplo se usan mucho los diminutivos, algunas personas grandes por no decirme ‘Raulito’ dado que me ven que ya no soy ese chiquito de 8 años, me llaman ‘Don Raulito’ y con eso ya está solucionado el tema”, relató entre risas.

Sostuvo que su infancia en un hogar amoroso de padres trabajadores, su padre era músico y obrero, su madre lo apoyaba incondicionalmente, donde se crío con la libertad de elegir lo que le gustaba hacer, elegir la música que quería tocar y que ama en sus distintos géneros, forma parte de sus raíces y de la manera en que ve la vida.

“Yo me crié en una casa, un ambiente muy modesto y con mucha armonía, nunca faltó un plato de comida y se comía con mucha alegría. Fui criado por un padre que nunca me dijo lo que tenía que hacer, nunca me impuso estudiar tal cosa o tocar otra música para ganar más dinero, siempre me decía ‘vos hace lo que te guste’, él era guitarrista y yo tocaba con él y soñaba con ser músico, mi mamá era la que llevaba las riendas de la casa y cuidaba las moneditas”.

Y continuó: “toqué con mi papá hasta que yo tenía 18 años, él me había comprado un acordeón muy caro, después fui a hacer el servicio militar en el 56 luego de la caída de Perón y cuando salí del servicio militar ya cuando tenía unos 20 comencé a hacer giras por Chaco”.

“Ahí conocí lo que eran 48 grados de calor y yo veía a la gente que estaba cosechando bajo el sol, son todas experiencias”, expuso Barboza, que tocó y vivió y fue ovacionado en muchas ciudades, con una mirada y un corazón siempre sensibles a la gente del lugar y las costumbres.

“Quisiera para todos los jóvenes la misma libertad con la que yo me crié”, expresó y aseguró que como maestro de acordeón y música a sus estudiantes les da esa libertad que le transmitió su padre.

Barboza, que hace pocos días tocó en el Festival de Folklore de Diamante, Entre Ríos, contó que aunque viva en Francia le gusta mantenerse informado sobre lo que ocurre en nuestro país, “en Francia trabajo mucho, toco mucho en Europa con muchos músicos de renombre y vivir en París también me permite viajar a otros países -por la poca distancia-. Yo conozco todo lo que pasa en Argentina, mi esposa es una persona que sabe todo. En Francia me abrieron el panorama para queyo pueda buscar nuevos sonidos. Tengo posibilidades de tocar con artistas de todas partes, los franceses me dicen ‘Raúl toca con nosotros’, músicos de un gran nivel musical. Tengo una enorme libertad, pero yo no dejo de pensar en Argentina, y desde París yo doy clases de música a muchos chicos argentinos vía Whatsapp”.

Influencias y legados

De padres correntinos, Barboza nació en Buenos Aires “por casualidad”, en sus composiciones y en entrevistas ha reinvindicado su herencia guaraní, y una conexión con la naturaleza que ha sido sustento de su arte.

En su extensa carrera artística ha grabado en el país y en Europa, ha compuesto música para cine y tuvo “la fortuna” de haber aprendido de músicos de la talla de Isaco Abitbol, Ariel Ramírez y Astor Piazzolla, quien le abrió las puertas de París. “Yo comencé a tocar a los 8 años, y a los 12 grabé un tema junto a Los Irupé. El guitarrista era Ramón Ayala, que tenía unos 22 años. Grabé ‘La torcaza’, un chamamé cuya autoría pertenece a mi papá”.

“Aprendí al estar al lado de Pedro Sasso, Damasio Esquivel, Cocomarola, Isaco, Ernesto Montiel, entre muchos otros. Extraje lo que más me gustaba de cada uno de esos artistas, y metí eso dentro de mi espíritu. Nunca quise imitar a ninguno de mis maestros, simplemente bebí de esa sabiduría y con esos conocimientos fui creando nueva música, sonidos propios”, concluyó.

Para agendar

Hoy, en el anfiteatro

A las 18.30

Comienza el festival en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, la apertura será con el espectáculo ‘Malambo Veterano’, de la Escuela Superior de Danzas de la Provincia, Milán y Darío Cardozo, Paola Leguizamón y Gustavo Escobar. Luego, el cierre de lujo con Raúl Barboza.

A beneficio

Las entradas tienen un costo de 300 pesos y se venden en boletería del anfiteatro; lo recaudado irá a un fondo para colaborar con las delegaciones artísticas que este verano representarán a la provincia en distintos festivales del país.

Pase Sanitario

Para el ingreso al anfiteatro, desde los 13 años de edad se deberá presentar el Pase Sanitario con las dos dosis de vacuna anticovid. Puede ser la libreta de vacunación física o de manera digital mediante las aplicaciones Alegra Med Misiones o Mi Argentina.