Desde hoy habrá colectivos entre Posadas y Encarnación

sábado 08 de enero de 2022 | 6:05hs.

Volverá a funcionar desde hoy el servicio de transporte internacional de pasajeros que une las ciudades de Posadas y Encarnación. La información fue ratificada tanto de este, como del otro lado del puente San Roque González. Desde la empresa Casimiro Zbikoski SA se informó que “el horario de inicio de las operaciones está previsto desde las 5 de hoy y hasta las 19 horas. El punto de partida será la Terminal de Ómnibus de Posadas”. Desde la firma que opera el servicio indicaron que “cada una de las autoridades hará los controles en ambas cabeceras del viaducto internacional, por lo que será requisito indispensable para trasladarse observar el fiel cumplimiento de las normas vigentes y sus modificatorias”. Al dar a conocer el reinicio del servicio internacional de pasajeros Posadas y Encarnación, también detallaron que “se admitirán pasajeros hasta completar la capacidad de asientos disponibles”, ello ratificando que se admitirán el traslado sólo a pasajeros sentados.



En cuando al costo del pasaje será de 300 pesos, según confirmaron desde la empresa a El Territorio. A su vez detallaron desde Casimiro Zbikoski SA que “los viajeros deberán ingresar al ómnibus con la documentación completa; tal como lo exigen las autoridades argentinas”. Hay que tener en cuenta que en el Paraguay el costo definido es de 12.000 guaraníes, que en la conversión actual y redondeo llega a $400.



A su vez, consignaron mediante un comunicado que “una vez arribado a la cabecera del Puente San Roque González de Santa Cruz se procederá al control de la identificación y demás registros pertinentes solicitados como pasaporte sanitario”.



Olga Fischer, representante del sector del transporte en la ciudad de Encarnación fue la primera en confirmar ayer el retorno de este servicio. Recordó en declaraciones a Itapúa Noticias del Paraguay que “habrá cupo sólo para pasajeros sentados y que no se podrá abordar en las cabeceras por lo que sugirió tener todos los documentos en regla antes de iniciar el cruce”.



De esta manera también recomendó a los encarnacenos “que se hagan el antígeno acá -en referencia al lado paraguayo- porque es más barato y esto también va a agilizar el cruce, que tengan sus documentos personales al día, no vencidos, si van con niños que lleven el permiso del menor y por sobre todo el carnet de vacunación. Esto es importante porque si un pasajero tiene algún problema de documentación va a retrasar a todo el colectivo porque no va a poder abordar el siguiente como se solía hacer antes”, recordó Fischer.



La misma empresaria y representante del sector de transportistas, detalló a Mas Encarnación, que “el servicio será cada 15 minutos, si no existen retrasos, y que tendrán la posibilidad de adelantarse cada una hora de haber filas sobre el puente San Roque González”.

