Cuatro personas internadas con sospecha de botulismo

Cuatro personas oriundas de Comandante Andresito se encuentran internadas en la unidad de terapia intensiva del Hospital Samic de Eldorado con sospecha de botulismo. En tanto, otras dos perdieron la vida a causa, posiblemente, de esta rara enfermedad que puede llegar a ser mortal.



El botulismo ocurre como consecuencia del consumo de ciertos alimentos. Es causada por una toxina que ataca los nervios del cuerpo. Puede causar dificultad para respirar, parálisis muscular y hasta la muerte. Con mayor frecuencia la toxina es producida por la bacteria Clostridium botulinum.



Según confirmó a El Territorio Marcelo Frojan, director del Hospital de Andresito, las personas que perdieron la vida el viernes son madre e hijo, de 77 y 39 años respectivamente. Las cuatro personas hospitalizadas, entre ellas un niño, fueron trasladadas el viernes a Eldorado y serían miembros de dos familias amigas de los fallecidos.



En cuanto al alimento que habría generado la intoxicación, aún se encuentra en investigación y se trabaja para detectar otros posibles casos en la localidad, aunque se cree que se trataría de un producto de elaboración propia de los fallecidos.



Fue la División de Alimentos del Ministerio de Salud Pública de Misiones la que activó el mecanismo de investigación e incautación de mercaderías ante estos casos. Se informó que de manera preventiva están en camino sueros específicos desde Buenos Aires y Corrientes para reforzar el stock provincial.



La cartera sanitaria provincial recuerda a la población que no se deben consumir alimentos que no estén certificados debidamente por las autoridades pertinentes de alimentos.



Los alimentos que pueden estar contaminados con esta bacteria son las verduras enlatadas en casa, carne de cerdo y jamón curados, el pescado crudo o ahumado, la miel o el jarabe de maíz, las papas al horno cocinadas en papel aluminio, el jugo de zanahoria y el ajo picado conservado en aceite.



Los síntomas neurológicos del botulismo de origen alimentario suelen manifestarse al cabo de 12 a 36 horas, a veces varios días después de consumir el alimento contaminado. En general, mientras más breve es el período de incubación, más grave es la enfermedad y mayor la tasa de letalidad, señalaron desde Salud Pública.



A nivel mundial se observan casos esporádicos, brotes en familias y de tipo general, en zonas en las que predomina la preparación casera de productos alimenticios de forma tal que no se destruyen las esporas, permitiendo la formación de toxina. Rara vez los casos son consecuencia de productos procesados comercialmente.

En cifras

12Entre doce y 36 horas se tardan en manifestar los síntomas neurológicos del botulismo, a veces tardan hasta varios días en aparecer.

Precauciones en la cocina