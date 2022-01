Trabajan para apagar incendios en Iguazú

sábado 08 de enero de 2022 | 6:04hs.

Nuevamente los bomberos voluntarios de Puerto Iguazú trabajaban para controlar las llamas de dos focos de incendio en la costa del río Paraná, uno en la zona conocida como la cantera de Schreiner y el club de pesca y el otro en cercanías del Camping Nativa de Altos del Paraná. Ambos lugares de difícil acceso. Alrededor de las 19 se controlaron ambos incendios, pero no se descarta que puedan reactivarse por la falta de humedad.



Desde Bomberos indicaron que debido a la dificultad para acceder al lugar, tuvieron que extremar el esfuerzo a fin de evitar que afecte a viviendas.



Según informó a este medio Marcelo Márquez, jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Iguazú, son tres las dotaciones que trabajaron en el lugar.



“El objetivo principal es controlar y que no llegue a viviendas aledañas”, sostuvo.



Se trata de un incendio de pastizales y malezas que habría sido intencional.



“Al ser un lugar de difícil acceso desde la costa del río, se indica vía comunicación por handy a los bomberos que están arriba”, explicó Márquez.



Se ruega a la comunidad no quemar basura y tampoco encender fogatas, ya que rige la emergencia ígnea y el riego de incendios es elevado.



Por otra parte, en la jornada de ayer, localidades como Jardín América, Ruiz de Montoya y El Soberbio tuvieron entre lloviznas y chaparrones intensos.



Chaparrones y tormentas

Hoy amanecerá con algo de nubosidad a parcialmente nublado y las temperaturas estarán frescas a templadas y llegarán a ser cálidas en el transcurrir de la jornada. Por la tarde, en las zonas Sur y Centro comenzarán las precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y la zona Norte tendrá chaparrones.



La temperatura máxima estimada será de 33º en Posadas con 35° de sensación térmica, mientras que la mínima sería de 17º en Bernardo de Irigoyen, con igual sensación térmica.



Mañana la jornada estará con algo de nubes al amanecer a parcialmente nublado en todo el territorio de Misiones, con temperaturas templadas al comienzo de la jornada.



Por la tarde comenzarían las precipitaciones en las zonas de Norte Centro y Sur, en algunas localidades serán en forma de chaparrones y estarán acompañadas de descargas eléctricas.



La temperatura máxima estimada en la provincia estaría en 33º para Montecarlo (34° de sensación térmica) y la mínima sería de 17º en San Pedro con igual sensación térmica.