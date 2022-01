La rica biodiversidad del Paraná en un acuario

sábado 08 de enero de 2022 | 6:06hs.

El posadeño Ignacio Larumbe (31) obtuvo el segundo puesto en el concurso nacional de acuarismo APB Contest 2021, en la categoría acuarios de biotopo, con su trabajo ‘Orillas del río Paraná en primavera, Santa Tecla, Corrientes’.



El certamen que convoca a los aficionados al acuarismo en todo el país cuenta con un prestigioso jurado internacional y promueve esta actividad como una manera de dar a conocer la rica biodiversidad de los cursos de agua dulce y concientizar sobre el cuidado de la naturaleza. Los trabajos se presentaron virtualmente durante el último trimestre del pasado año y los ganadores de las distintas categorías se anunciaron en diciembre último en la página oficial https://apbcontestok.wixsite.com/apbcontest



Acerca de la práctica del acuarismo, un pasatiempo desconocido para muchos pero que constituye en sí mismo un universo que se amplía al compartir conocimientos, experiencias y técnicas, contó Larumbe en una entrevista con El Territorio.



“Desde chico siempre viví en conexión con la naturaleza, desde que tengo memoria me gustaron los peces y fui armando acuarios, leyendo, investigando de forma autodidacta, se convirtió en mi hobby hasta el día de hoy”, relató.



En los últimos años y mediante la herramienta de internet y las redes sociales comenzó a hablar con otros acuaristas, intercambiar información y tomar cursos de perfeccionamiento, “yo hacía acuarios comunes digamos, con peces que se compran, pero después fui descubriendo los acuarios de biotopo y supe que es lo mejor que les puede pasar a los peces”. Un biotopo ofrece un ecosistema acuático que es una recreación de un hábitat natural original.



Proceso

La participación en el concurso de acuarios fue casi de casualidad -detalló el acuarista- aunque una vez que emprendió el proyecto le dedicó horas y horas de planificación, observación del entorno, recolección de especies, investigación y registro y luego, el armado y mantenimiento del acuario.



“Con mi familia siempre vamos a Santa Tecla y bajamos al río, yo suelo ir a remar cada vez que puedo. Una tarde que salí a remar veo muy cerca de la costa el agua clara, casi quieta y los peces de colores, las plantas, un ecosistema hermoso que no todos tienen la suerte de ver y me fui decidiendo a armar el biotopo”, dijo el joven licenciado en administración de empresas.



En el premiado acuario de 250 litros conviven en equilibrio la fauna del río y su vegetación flotante, cada especie está registrada con su nombre científico. “Muchas personas te ayudan desinteresadamente a reconocer y clasificar las especies, la tarea de los acuaristas que organizan el concurso es impecable y todo lo hacen por la pasión que tienen por la actividad y las ganas de que se difunda el acuarismo y crezca en Argentina”, resaltó.



Contribución

Un acuario de biotopo recrea un ecosistema acuático original en cada detalle. Foto: Natalia Guerrero

Larumbe lamentó que a nivel global muchos ecosistemas se están perdiendo por la actividad humana, “no es el caso de estos peces del biotopo de Santa Tecla -aclaró y siguió-, pero sí a nivel mundial muchas especies animales y vegetales están desapareciendo, entre ellos la fauna acuática y yo veo ahí un rol importante del biotopo”.



Así entre los beneficios y contribuciones al ambiente que encuentra en el acuarismo de biotopo enumeró: “en primer lugar el biotopo trata de dar a conocer los peces que habitan en un lugar determinado con la ubicación exacta y las condiciones fidedigna del agua, oxígeno, organismos. Al mostrar una parte del lecho del río que quizás está oculta para la mayoría de la gente, se concientiza sobre la riqueza natural, y mientras más conocemos la naturaleza más la vamos a querer cuidar”.



Y otro punto que marcó como relevante es la investigación que requiere todo biotopo, “al investigar sobre un hábitat se puede contribuir a la preservación de especies, a generar las condiciones para la reproducción y conservación, también se pueden descubrir nuevas especies en nuestros ríos”.



Y concluyó: “Yo en ningún caso utilizo en los acuarios especies que están en peligro de extinción, el acuarismo es una actividad que tiene gran respeto por la naturaleza, que descubre y comparte la belleza subacuática de ríos y arroyos, alienta la investigación y la difusión. En Misiones creo que no está muy extendido y espero que la gente se anime porque tenemos mucha biodiversidad”.