sábado 08 de enero de 2022 | 2:00hs.

Hace un par de días, Carlos Franco festejó sus 30 años y anunció su llegada a Independiente Petrolero de Sucre, el actual campeón del fútbol boliviano. El misionero se ilusiona con jugar la Copa Libertadores, con “hacer historia”, pero también sueña con llegar a la selección verde en el futuro.



El arquero nacido en Puerto Rico arrancó su carrera en Crucero, pasó por varios clubes del ascenso argentino, tuvo experiencia en Bolivia y Ecuador y decidió pegar la vuelta al Altiplano en lo que define como uno de los mejores momentos de su carrera.



“Para mí es un momento cúspide de mi carrera llegar a un equipo campeón. Fue el equipo que mejor hizo las cosas a lo largo de la temporada ante equipos como Bolívar, The Strongest, Wilstermann o Always Ready, que tienen un presupuesto mucho mayor. Independiente mantuvo una buena base con jugadores que se potenciaron. Llegar a un equipo así es un gran desafío y yo creo que llego bien, aplomado en mi puesto y con la experiencia necesaria”, aseguró el misionero.



“Nunca jugué la Libertadores, sí Sudamericana (con San José Oruro en 2018), y es algo que lo estaba esperando desde hace mucho tiempo. Lo venía buscando y quería esta posibilidad. Es un reto muy lindo y un desafío muy importante para mi carrera”, se sinceró Franco.



“Vamos a buscar hacer historia en la fase de grupos con Independiente. Este equipo fue campeón y seguramente nos tocará un grupo complicado, pero podemos hacer un buen papel”, avisó en cuanto a lo que se viene para su nuevo club.



El certamen continental comenzará durante la primera semana de febrero, pero la fase de grupos recién iniciará en marzo y los de Sucre deberán esperar al sorteo para conocer a sus rivales.



Franco conoció diferentes realidades en Argentina. Jugó en Crucero, pasó por Mitre y Central Córdoba de Santiago del Estero y por Belgrano de Córdoba, aunque también jugó en una etapa anterior en Bolivia en San José Oruro y Real Santa Cruz, además de un paso por Aucas de Ecuador. Esa experiencia lo llevó a decidir pegar la vuelta al Altiplano para buscar dar un salto de calidad.



“Creo que el fútbol boliviano creció mucho, de hecho están muy ilusionados con clasificar al Mundial, pero el fútbol argentino es de elite. La competencia es inmensa allá y acá se profesionalizó mucho porque están viniendo muchos jugadores argentinos, mexicanos, brasileños, para popularizar el fútbol y que se cotice más. La diferencia primordial es en lo físico. Allá se trabaja mucho en eso, pero en cuánto a lo táctico acá se trabaja muy bien”, analizó.



“De acá espero pegar un salto a México, que es un mercado grande”, avisó el misionero, que pretende volver a la Argentina para el final de su carrera.



“No me mueve tanto volver, a menos que sea un club grande. Me gustaría volver a Crucero. Me fui muy chico, no tuve la continuidad que necesitaba y por eso hice mi carrera afuera. Cuando sea un arquero con mucha experiencia, cuando piense más en la comodidad de mi familia que en mi carrera, espero volver. Mi esposa es de Posadas, mi primer hijo también y el día de mañana me gustaría volver a Crucero, que siempre me sentí bien ahí”, comentó.



“Cuando estaba en Ecuador me salió la posibilidad de volver y lo hice. Creía que era algo que me estaba faltando, jugar en un equipo grande como lo es Belgrano de Córdoba, que es un club inmenso. Gané mucho conocimiento a pesar de jugar poco”, reconoció.



El sueño de la selección

“Hace casi dos años que no voy a Argentina, por el tema de que me estoy nacionalizando boliviano y un requisito es no salir del país por dos años”, confesó Franco.



Esa nacionalización tiene que ver con un sueño a largo plazo: jugar en la selección de Bolivia: “Un deseo y una cuenta pendiente es jugar en la selección boliviana. Hay varios requisitos, como estar al menos cuatro años radicado en el país, pero creo que una vez que pase eso y con un buen nivel futbolístico puedo llegar”.



Piru se siente muy a gusto en tierra boliviana, aunque reconoció que “extraño mucho”. “Estamos a un paso, pero no es lo mismo. Yo me siento muy bien acá, pero extraño a mi gente y mi ciudad. Ya tengo una hija que es boliviana, así que es como que estamos en ambos lados”, expresó el papá de Mateo y Jazmín, quien nació en Santa Cruz.



Mientras se prepara para afrontar un año que espera sea de inflexión, Franco reconoció que “tengo pocos amigos de Puerto Rico, pero siempre me bancaron” y aseguró que “ellos deben estar más contentos que yo de que voy a jugar la Libertadores”, el gran sueño del misionero.