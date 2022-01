Vidal negó que en su gestión hayan armado causas

sábado 08 de enero de 2022 | 6:02hs.

La actual diputada y ex gobernadora bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal rompió el silencio al sostener que el video de la llamada “mesa judicial” y una “Gestapo” antisindical “fue ilegalmente grabado” por la AFI de Mauricio Macri, por lo que “no constituye prueba”. Además, negó que en su administración hayan existido “causas armadas”.



Se trata de una grabación en la que se ve al ex ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, expresar su deseo de tener una “Gestapo” para terminar con los gremios, durante un encuentro con funcionarios bonaerenses de la gestión de Vidal y de la AFI de ese entonces.



“La reunión fue ilegalmente grabada porque, hasta ahora, no apareció la orden de ningún juez que ordenara grabar esa reunión o hacer algún seguimiento. Para mis ministros y para los empresarios de la construcción era una reunión de trabajo”, dijo Vidal después de haber mantenido un silencio de 10 días desde que la actual gestión de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) encontrara el video grabado en 2017 y presentara la denuncia por la existencia de una supuesta mesa judicial para armar causas contra dirigentes gremiales.



La ex mandataria provincial afirmó además que el video de la reunión realizada hace más de cinco años “no constituye prueba porque fue ilegalmente grabado” por los agentes de inteligencia del gobierno de Macri, y señaló que “es importante saber por qué lo hicieron”, mientras descartó que en su gobierno hayan existido “ni mesa judicial ni causas armadas”.