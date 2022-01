El conflicto no da tregua: Djokovic sigue “varado” en Melbourne

sábado 08 de enero de 2022 | 6:01hs.

“Gracias a mi familia, a la familia de Serbia y a todas las buenas personas de todo el mundo que me envían su apoyo. Gracias a Dios querido por la salud“, fue el primer mensaje que Novak Djokovic escribió a través de sus redes sociales desde su detención en Australia, el pasado miércoles.



El tenista número uno del mundo dijo que es “muy apreciado” el respaldo que le llega desde distintos lugare del mundo.



Djokovic, quien llegó la noche del miércoles pasado a Melbourne con una exención médica que le permitía defender su título en el Abierto de Australia sin ser vacunado, aguarda retenido la visita programada para el lunes por un tribunal de Melbourne para escuchar los argumentos de su apelación a la medida.



La vacuna es obligatoria para entrar en Australia, pero hay exenciones temporales para las personas que tienen “una condición médica grave”, que no pueden ser vacunadas por haber contraído el Covid-19 en los seis meses anteriores o han tenido reacción adversa al fármaco, entre otras razones.



La revocación del visado a Djokovic ha creado tensiones diplomáticas entre Australia y Serbia, cuyo presidente denuncia el acoso al deportista, mientras el país oceánico defiende que no se hagan excepciones a la hora de aplicar las leyes fronterizas.



Por otra parte, las autoridades australianas también le cancelaron el visado a la tenista de República Checa, Renata Vorácová, por falta de argumentos.



Una fuente de la autoridad de control fronterizo confirmó a ABC la medida, a pesar de que la tenista ya se encontraba en el país y había disputado un partido de preparación previo al Abierto de Australia.



Vorácová, detenida el jueves, fue trasladada al mismo hotel de Melbourne donde se encuentra retenido Djokovic.