Citi anunció que despedirá a empleados no vacunados

sábado 08 de enero de 2022 | 6:02hs.

Citigroup Inc anunció a su personal que a partir del 14 de enero despediría a los empleados que no estén vacunados contra el coronavirus. Así lo aseguró una fuente familiarizada con el asunto a Reuters. La compañía sería la primera firma de Wall Street que aplica la política de “sin vacuna, no hay empleo”.



En tanto la industria financiera intenta descifrar cuán seguro es traer a los empleados de nuevo a la oficina, en medio del avance de la altamente infecciosa cepa Ómicron.



La firma anticipó en octubre que exigiría que los empleados estadounidenses se vacunen contra el Covid-19 como condición para su empleo. En ese momento se aseguró que estaba cumpliendo con la política del gobierno de Biden que exige que todos los trabajadores que respaldan los contratos gubernamentales estén completamente vacunados. Al respecto, Sara Wechter, directora de recursos humanos, dijo en un publicación de LinkedIn que el gobierno sigue siendo un cliente “grande e importante” de Citi.



Estados Unidos lidera actualmente el ranking de países con más contagios, llegando anoche a los 60.292.619 casos desde el inicio de la pandemia y contabiliza 857.866 fallecidos.